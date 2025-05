Alpenfahrt Revival 2025 – Duo Beier gewinnt auf Lancia

Alpenfahrt Revival 2025 – Duo Beier gewinnt auf Lancia – Bei bewölktem Himmel und einigen kurzen Regenphasen wurde heute pünktlich um 09.01 Uhr die 3. Etappe des Alpenfahrt Revival 2025 auf dem Hauptplatz in Melk gestartet. Der Bürgermeister von Melk, Patrik Strobl schickte das Feld von 46 Fahrzeugen auf die restlichen 170 Gesamtkilometer, in die noch 90 Wertungsprüfungskilometer eingebunden waren.

Die Stimmung unter den Teilnehmern und den vielen Fans war sehr gut, fast alle lobten die ausgesuchten Streckenabschnitte, die vom Veranstalter gefunden wurden. Auch am Schlusstag des ganzen Revival gab es keine besonderen Vorkommnisse wie Fahrtleiter Rudi Wallner erfreut feststellte: “Die Teilnehmer haben sich auf den ca. 470 Gesamtkilometern vorbildlich verhalten, es gab fast keine Beanstandungen, obwohl man zügig im öffentlichen Verkehr unterwegs war“.

Das Starterfeld war in vier Klassen eingeteilt, wobei hier die Baujahre der einzelnen Rallyeboliden die Grundlage gebildet haben.

Klasse 1 Fahrzeuge bis zum Jahre 1965 – am Start waren 5 Fahrzeuge, Klasse 2 Fahrzeuge von 1966 bis 1973 — am Start waren 26 Autos, Klasse 3 Fahrzeuge von 1974 bis 1985 — am Start waren 14 Fahrzeuge, Klasse 4 Fahrzeuge von 1986 bis 1995 — am Start waren 3 Autos

Sieger in der Klasse 1 wurden Christian Schallenberg/Martin Rigl auf VW Käfer 2. Mike Hölzl/Marina Hartheuer, Steyr Ferdinand 3. Helmut Neverla/Peter Staud, Lancia Flavia Coupe

Sieger in der Klasse 2

Christian Baier/Margot Baier, Lancia Fulvia Martin Hüsgen/ Andreas Kurz, BMW 2002 Ti WillyIlly/Eugen Botay, Fiat 124 Sport Spider

Sieger in der Klasse 3

Klaus Wendt/Ernst Rohringer, Fiat 131 AK Racing Abarth Manfred Pledl/Edith Lutz, Ford Escort RS 2000 Harald Sunk/Gerhard Reisinger, Me3rcedes Benz 190 E

Sieger in der Klasse 4

Christian Windischberger/Peter Grohs, Lancia Delta Integrale Fritz Lehensteiner/Lars Israel, Hawk Stratos Alexander Strobl, Catharina Schmidt, Ford Escort Cosworth

Die Gesamtsieger des zweiten Alpenfahrt Revival heißen nach Auswertung aller vorhandenen Daten

Christian Baier/Margot Beier, Lancia Fulvia Martin Hüsgen/Andreas Kurz, BMW 2002 TI WillyIlly/Eugen Botay, Fiat 124 Sport Spider

Sieger der Teamwertung wurde die Mannschaft vom Team Classic 1000 vor ORC Neuhofen und Dritte die Mannschaft von Spider Sport.