2. Auflage Alpenfahrt-Revival im Mai 2025

Im Vorjahr musste die zweite Auflage des Alpenfahrt Revivals wegen der katastrophalen Schlechtwetter Situation im Raum Niederösterreich kurzfristig abgesagt werden. Bei dem diesbezüglichen Informationsabend auf der Schallaburg, planten die Verantwortlichen wie Rudolf Wallner, Christian Weitgasser und Jörg Pattermann aber bereits diese zweite Auflage des Revivals im Jahre 2025 im Mai nachzuholen. Gesagt getan, die Veranstaltung wird heuer vom 16. bis 18. Mai wieder mit dem Mittelpunkt in Melk an der Donau zur Austragung gelangen.

Man fährt an zwei Tagen wobei am Samstag, 17. Mai 300 Kilometer mit 10 Wertungsprüfungen über 128 Kilometer zu absolvieren sind und am Sonntag, 18. Mai 169 Kilometer mit 4 Wertungsprüfungen über 90 Kilometer zu fahren sind. Diese Oldtimer-Rallye wird als Genehmigungs- und lizenzfreie Gleichmäßigkeits-Veranstaltung durchgeführt. Man bewegt sich überwiegend auf den Originalstrecken der Alpenfahrt im Jahre 1973. Die genaue Strecke und Lage der Sonderprüfungen wird erst mit dem Road Book an die Teilnehmer bekannt gegeben werden. Zählt man die beiden Tage zusammen so werden die Aktiven eine Gesamtstreckenlänge von ca. 470 Kilometer vorfinden, wobei 14 Wertungsprüfungen eingebaut sind.

Organisiert wird dieses Revival von der Rallyegemeinschaft der Freunde des Driftwinkels, eine Truppe deren Mitglieder sich aus der damaligen Zeit aber auch aus der Jetztzeit zusammen gefunden haben, um diese Traditionsveranstaltung als Österreichs einzigen kompletten Rallye WM Lauf in Erinnerung zu rufen. Nähere detaillierte Informationen findet man unter der Adresse www.oesterreichische-alpenfahrt.at Im Vorjahr hatten bereits 44 Teams ihre Nennung abgegeben. Darunter waren wirkliche Rallyegrößen, die teilweise schon im Jahre 1973 an der Alpenfahrt teilgenommen haben.

So gesehen: Günther Janger, Sepp Haider, Johann Danzinger, Reinhard Hainbach, Gabi Husar, Rauno Aaltonen, Jochen Neerpasch, Franz Wittmann, Rolf Schmidt, Herbert Grünsteidl, Helmut Neverla, Josef Pointinger, Franz Zehetner, Michael Weinzierl und Harald Gottlieb besonders erwähnt. Aber auch der Sieger des ersten Alpenfahrt-Revival im Jahre 2023, Walter Wawronek hat schon wieder genannt, ebenso Max Lampelmaier, Rudolf Hammerschmid, Ernst Marquart, Fritz Lehensteiner und auch Ossi Posch. Die bisherigen Starter kommen aus Österreich, Deutschland, Finnland und Italien.

Selbstverständlich sind auch weitere Teilnehmer im Namen des Veranstalters sehr herzlich willkommen. Der Veranstalter bittet daher aus organisatorischen Gründen Nennungen an die Mailadresse revival@oesterreichische-alpenfahrt.at recht bald abzusenden.

