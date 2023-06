Alpine A 110 R Le Mans Sondermodell

Alpine stellte zum 100-jährigen Jubiläums der 24 Stunden von Le Mans das Sondermodell Alpine A 110 R Le Mans vor. Am Steuer saß bei der Premiere die deutsche Rennfahrerin und zweimalige Le-Mans-Starterin Sophia Flörsch, begleitet von 100 Alpine Besitzern.

Dank des 300 PS/221 kW starken Motors und des Gewichts von nur 1.082 Kilogramm spurtet der Le Mans in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 285 km/h auf der Rennstrecke. Die blau-weiße Lackierung ist eine Hommage an die klassischen Le-Mans-Rennfarben. Der Preis für die exklusive Sonderserie liegt bei 140.000 Euro. Gebaut werden 100 Stück.

Das Sondermodell basiert auf dem A 110 R und verfügt über identische Karbonkomponenten sowie ein spezielles Fahrwerks-Setup. An den Frontspoilern, Seitenschwellern und Mikrofaser-Kopfstützen der Schalensitze findet sich die offizielle Le-Mans-Signatur. Als weitere Referenz an den Langstreckenklassiker ist das Layout der Rennstrecke in der Sonnenblende eingraviert. Jedes Fahrzeug trägt in der Mittelkonsole eine nummerierte Plakette.

Käufer vom Sondermodell Alpine A 110 R Le Mans werden Teil der „Band of Racers“. Sie erhalten im nächsten Jahr exklusiven Zugang zu den Einrichtungen des Alpine-Elf-Endurance-Teams. Und sie haben die Möglichkeit, am Morgen vor dem Start des Rennens in ihrer A110 R Le Mans eine Runde in Le Mans zu drehen. Für 2024 hat Alpine ein Hypercar der LMDh-Kategorie für die Langstrecken-WM angekündigt. (aum)

