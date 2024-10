Alpine A 110 R Ultime – Sport für die Strasse

Ultime nennt Alpine die bislang stärkste Serienversion des A 110 R und der Markengeschichte überhaupt. Der 1,8-Liter-Turbobenziner leistet bei 6000 Umdrehungen in der Minute 345 PS und stellt ab 3000 Touren ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmetern zur Verfügung.

Das sind 80 Newtonmeter mehr als beim bisherigen Topmodell. Damit beschleunigt der A 110 R Ultime dank Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und Launch Control in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Kleinserie ist auf 110 Exemplare limitiert und alle Fahrzeuge sind bereits vergeben.

Blauer Himmel & mehr

Mit Leder oder Mikrofaser, das sich vom Boden bis zum Dachhimmel des Sportwagens erstreckt und auch die Mittelkonsole, das Armaturenbrett, das Lenkrad und die Türverkleidung umfasst, lässt sich ein besonders individuelles Fahrzeug gestalten. Auch für verschiedene Karosserieteile wie die Karbonfaser-Motorhaube, die oberen Lufteinlässe, die Heckscheibe, die Finne, der Spoiler und weitere aerodynamische Anbauteile sind farblich abgesetzte Designakzente wählbar.

On top – Noch einmal exklusiver zeigt sich der Ultime außerdem in der auf 15 Einheiten limitierten – ebenfalls ausverkaufte Konfiguration La Bleue: Die markentypischen Blautöne Alpine Vision Blue und Abysse Blue bilden einen einzigartigen, sich über das gesamte Fahrzeug erstreckenden Farbverlauf. Das Schema findet sich auch in der Innenausstattung aus blauem Leder von Poltrona und Sabelt.

