Alpine A390 GT – 1.Ausfahrt mit dem elektrischen Hoffnungsträger

Alpine A390 GT – 1.Ausfahrt mit dem elektrischen Hoffnungsträger – Alpine und Elektromobilität – für viele Puristen klang das bislang wie ein Widerspruch. Schließlich lebt die französische Sportwagenmarke seit Jahrzehnten von Leichtbau, reduzierter Technik und der faszinierenden Direktheit der legendären A110.

Doch mit der neuen A390 GT schlagen die Franzosen nun ein völlig neues Kapitel auf. Fünf Türen, Platz für Familie und Gepäck, dazu drei Elektromotoren und über zwei Tonnen Leergewicht. Kann das überhaupt noch Alpine sein?Die Antwort liefert die erste Ausfahrt auf kurvigen Bergstraßen überraschend eindeutig: Ja – allerdings auf völlig neue Art.

Optik innen & außen

Schon optisch wirkt die A390 GT wie ein Statement. Alpine spricht von einer „Sport Fastback Limousine“, tatsächlich bewegt sich der Stromer irgendwo zwischen Coupé, Crossover und Gran Turismo. Mit flacher Dachlinie, breiten Schultern und markanter Lichtsignatur erinnert die Front dezent an die A110, während das Heck mit seiner muskulösen Form fast schon futuristisch wirkt. Trotz der Länge von rund 4,62 Metern erscheint die A390 erstaunlich kompakt und dynamisch.

Im Innenraum setzt Alpine auf eine Mischung aus Motorsport-Flair und moderner Digitalwelt. Alcantara, blaue Akzente und Sportsitze schaffen Atmosphäre, während zwei große Displays samt Google-Integration den Alltag erleichtern. Besonders gelungen: Viele Funktionen lassen sich weiterhin über echte Tasten bedienen – eine Seltenheit in dieser Fahrzeugklasse.

Fahrspaß & Leistung

Doch entscheidend ist bei einer Alpine immer das Fahrerlebnis. Und genau hier überrascht die A390 GT nachhaltig. Drei Elektromotoren – einer vorne, zwei hinten – sorgen nicht nur für Allradantrieb, sondern vor allem für ein extrem präzises Torque Vectoring. Die große Fastback-Limousine wirkt dadurch deutlich leichter, als sie tatsächlich ist. Die Lenkung arbeitet direkt, beinahe nervös, bleibt aber stets präzise. In schnellen Kurven baut die A390 enormen Grip auf und vermittelt gleichzeitig jene spielerische Leichtigkeit, die man von einem Elektroauto dieser Größe kaum erwarten würde.

Der 400 PS starke GT sprintet in 4,8 Sekunden auf Tempo 100 und liefert seine Kraft jederzeit souverän ab. Beeindruckender als die reine Beschleunigung ist jedoch die Art, wie die Alpine aus Kurven herausarbeitet. Das Fahrwerk bleibt straff, ohne unangenehm hart zu wirken, und vermittelt selbst auf schlechteren Straßen erstaunlich viel Rückmeldung.

Natürlich kann die A390 ihre physikalischen Grenzen nicht vollständig kaschieren. Über zwei Tonnen bleiben über zwei Tonnen. Dennoch gelingt Alpine etwas Bemerkenswertes: Die A390 fühlt sich nicht wie ein schweres Elektro-SUV an, sondern wie ein ernsthaft fahraktiver Gran Turismo mit französischem Charakter.

Positionierung & Alltagstauglichkeit

Dazu kommen alltagstaugliche Qualitäten wie bis zu 555 Kilometer WLTP-Reichweite, schnelles Laden mit bis zu 190 kW sowie ein großzügiger Kofferraum. Damit positioniert sich die A390 GT irgendwo zwischen Porsche Macan Electric, Hyundai Ioniq 5 N und BMW i4 – allerdings mit deutlich eigenständigerem Auftritt.

Die erste Ausfahrt zeigt jedenfalls klar: Alpine kopiert nicht einfach bekannte Elektrorezepte, sondern interpretiert die eigene Marken-DNA neu. Die A390 GT ist kein Ersatz für die leichte A110. Aber sie beweist eindrucksvoll, dass Fahrspaß auch elektrisch funktionieren kann – emotional, präzise und überraschend authentisch.

Ergänzend kündigt Alpine bereits für den Herbst die nochmals deutlich schärfere GTS-Version mit 470 PS, 824 Nm Drehmoment und einem Sprintwert von nur 3,9 Sekunden auf Tempo 100 an.

Datencheck – Alpine A390 GT

Motorisierung: 3- E-Motoren – Allradantrieb

Leistung: 400 PS / 295 kW

Drehmoment: 661 Nm

0–100 km/h: 4,8 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Batterie: 89 kWh

WLTP-Reichweite: bis zu 555 km

Ladeleistung DC: bis 190 kW

Ladezeit 10–80 %: rund 25 Minuten

Länge: 4,62 Meter

Kofferraum: 518 Liter

Leergewicht: 2.120 kg

Preis: ab 67.500 Euro