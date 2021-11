Alpine – Mehr Performance und Komfort

Alpine stellt das Modellprogramm des A110 neu auf, mit mehr Performance, Komfort und Motorleistung. Der Alpine ist künftig als Einstiegsmodell A110, als leistungs- und komfortoptimierter GT und als noch sportlicherer S zu haben.

Der 275 km/h schnelle A110 S verfügt mit dem optionalen Aero-Kit erstmals über einen Front- und Heckspoiler. Die steigern in Kombination mit der verlängerten Unterbodenverkleidung vorn und dem Heckdiffusor die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Er hat eine Zwei-Farb-Lackierung in Feuerorange mit schwarzem Dach. Passend dazu sind auch die Bremssättel in Orange gehalten. Entsprechende Akzente finden sich auch im Innenraum.

Der Alpine GT setzt mit Einparkhilfen vorne und hinten, Rückfahrkamera sowie Sechs-Wege-Sitze mit Lederpolsterung auf Komfort. Er wird wie der S vom überarbeiteten Motor mit nun 221 kW/300 PS bei 6.300 Umdrehungen in der Minute angetrieben (vorher 292 PS). Das maximale Drehmoment steigt um 20 Newtonmeter auf 340 Nm bei 2.400 U/min.

Das Basismodell A110 ist weiterhin mit dem 185 kW/252 PS starken Turbobenziner bestückt. Der beschleunigt den Zweisitzer in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Im Rahmen der Modellpflege hat Alpine auch zwei der drei serienmäßigen Fahrprogramme überarbeitet. Beim Aktivieren der Launch-Control schaltet sich außerdem einer der Zylinder vorübergehend ab. Um einen rennsporttypischen Sound zu erzeugen. Kennzeichen der aktualisierten Modelle ist auch das neue Online-Multimedia- und Navigationssystem mit Over-the-Air-Updates. Ebenfalls neu sind der optionale Sportauspuff sowie das Komfort-Paket mit Lederkomfortsitzen von Sabelt. Weiters Alu-Sportpedale und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie Focal-Audiosystem und Rückfahrkamera.

