Alpine – Sondereditionen der A110

Alpine präsentiert zwei neue Sondereditionen für den Mittelmotorsportwagen A110: die exklusive, auf 400 Exemplare limitierte A110 „Légende GT“ und die A110 „Color Edition 2020“ auf Basis der leistungsgesteigerten A110S.

A110 Légende GT

Mit der A110 Légende GT debütiert eine besonders edel ausgestattete Variante für die A110. Die auf 400 Fahrzeuge limitierte Sonderserie basiert auf der A110 Légende und bietet über deren serienmäßige Ausstattung hinaus eine Reihe hochwertiger Details, die den eleganten Charakter des Modells noch stärker hervorheben. Hierzu zählen unter anderem 6-Wege-Sitze von Sabelt mit Polsterung in bernsteinfarbenem Leder, korrespondierende Türinnenverkleidungen sowie braune Ziernähte im Interieur. Hinzu kommen Karboneinsätze in Kupferoptik und ein Sportlenkrad mit Mittelmarkierung. Passend zum Interieur umfasst der Lieferumfang darüber hinaus ein maßgeschneidertes Gepäckset in braunem Leder.

Äußere Kennzeichen der A110 Légende GT sind „Alpine“ Embleme und diamantpolierte 18-Zoll-Räder in Goldoptik. Für die Karosserie stehen die Lackfarben „Deep Black“, „Abyss Blue“ sowie erstmals bei Alpine „Mercury Silver“ zur Wahl. Motorisiert ist das Sondermodell mit der gleichen 185 kW/252 PS starken Variante des 1,8-Liter-Turbobenziners, die auch die Serienvariante der A110 Légende antreibt.

A110 Color Edition 2020: exklusive Serie mit exklusiver Optik

Mit der A110 Color Edition 2020 präsentiert Alpine außerdem die erste Auflage einer Sondermodellreihe mit exklusiven Lackierungen, die künftig wie in der Welt der Mode im Jahresturnus durch ein Nachfolgemodell in neuer Optik abgelöst wird. Die A110 Color Edition 2020 erscheint in „Sunflower Yellow“ und wird bis Ende des Jahres im Handel sein. Danach nimmt Alpine die Karosseriefarbe wieder aus dem Programm. „Sunflower Yellow“ war in den 1960er- und 1970er-Jahren eine bei den Alpine Fahrern beliebte Lackfarbe. Sie kontrastiert mit den in Schwarz gehaltenen Alpine Schriftzügen, Markenlogos, 18-Zoll-Leichtmetallrädern und Scheinwerfereinsätzen sowie den Bremssätteln in Anthrazit. Auch im Innenraum finden sich gelbe Elemente, etwa bei der Mittelmarkierung des Lenkrads und den Alpine Emblemen an den Sabelt Schalensitzen. Die Grundlage für die Color Edition 2020 bildet die A110S mit 215 kW/292 PS, 260 km/h Topspeed und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp