Alternative Antriebe – Dauerbrenner Brennstoffzelle

Auch wenn derzeit rein batterieelektrische Fahrzeuge verstärkt ins Blickfeld rücken, wird weiter am Brennstoffzellenantrieb gearbeitet. So entwickelt sich bei den alternativen Antrieben die Brennstoffzelle zum Dauerbrenner. Insbesondere die Zulieferer sind hier hoch aktiv und können Fortschritte verkünden.

Gerade scheint – wieder einmal – ein Tal in der Präsenz des Themas Brennstoffzelle durchschritten. Denn eine Handvoll Komponentenhersteller zeigt mit veritablen, zwar noch in sehr kleinen Auflagen laufenden Fahrzeugen, dass der Wasserstoffantrieb funktionieren kann. Auch zahlreiche Zulieferer melden sich derzeit zum Thema Brennstoffzelle zu Wort. Oder sie signalisieren, dass man am Thema „dran sei“. Zahlreiche Aktivitäten lassen darauf schließen, dass man in der Branche das Feld nicht alleine den klassischen Batterien überlassen will. Wie wichtig eine Offenheit bei den Technologien in mehrere Richtungen ist, zeigt eine Studie, in der man betont, dass Batterien und Brennstoffzellen sich ergänzende Technologien darstellen.

Die Hürden

Dass man beim Thema Wasserstoff die gleichen Hürden wie bei der Elektromobilität überwinden müsse, sieht man bei den Experten von Berylls. Hier wie dort gelte: „Ohne attraktives Portfolio werden die Kunden kein Interesse zeigen. Ohne eine ausreichend verfügbare Infrastruktur werden Kunden ebenfalls kein Interesse zeigen. Ohne Kundeninteresse kein attraktives Portfolio und so weiter“, sagt Andreas Radics, von Berylls Strategy Advisors.

Es fehle ein umfassendes, attraktives Angebot an Brennstoffzellenautos. Und auch das Versorgungsnetz, mit dessen Aufbau man bereits 2009 (D) begann, sei derzeit praktisch nicht existent. Interessanter werde die Diskussion erst dann, wenn man die Diskussion über Wasserstoff in Zusammenhang mit synthetischen Kraftstoffen führen würde. Als Basis für synthetische Kraftstoffe könnte Wasserstoff zur CO 2 -neutralen Mobilität erheblich beitragen. Vorausgesetzt, für seine Produktion werde Ökostrom genutzt. Immerhin kommt wieder richtig Schwung in das Themenfeld Brennstoffzelle.

