Alveri Falco – Österreichs erstes E-Auto?

Den Alveri Falco als Österreichs erstes eigenes E-Auto lancieren zu können ist das Ziel eines oberösterreichischen Startup. Den batteriebetriebenen Kombi „Falco“ will man in Österreich produzieren. Er soll Second Life-fähig sein und 590 Kilometer weit fahren.

Das junge Unternehmen Alveri aus Ried im Innkreis wurde 2019 gegründet. Es ließ schon mit zwei Mobilitätsinnovationen aufhorchen. Eine App, die das Fahrverhalten ihrer Nutzer auf Elektroauto-Tauglichkeit untersucht. Und einen in Zusammenarbeit mit der TU Graz und Arti Robots entwickelten, vollautonomen Laderoboter. Der soll ab 2022 Elektroautos auf den Parkplätzen von Hotelanlagen, Flughäfen und Einkaufszentren selbstständig aufladen.

E-Kombi

Das nun größte der bisherigen Alveri-Projekte ist das rein elektrische Fahrzeugkonzept für Österreichs erstes E-Auto – den Alveri Falco. Es ist ein 4,75 Meter langer, rein elektrischer Kombi mit 590 Kilometern Reichweite. Er schlägt die Brücke zwischen hohem Nutzwert und zukunftsweisender Technologie. Und er eignet sich damit besonders für den Einsatz in Flotten und für das Carsharing.

Second Life?

Die technische Basis bildet die externe Plattform eines Großserienherstellers. Sie ist mit 80 kWh großer Batterie, 250 kW starkem Ladegerät und Allradantrieb ausgerüstet. Weltweit einzigartig ist der vollumfängliche Second Life Gedanke. Den will Alveri mit dem Falco in der Automobilindustrie etablieren. Das Serienmodell soll nach seinem ersten Produktlebenszyklus grundlegend überarbeitet werden. Um dann als neues Produkt auf den Markt kommen zu können. Neben der Hardware sollen auch alle digitalen Komponenten diesem Prinzip folgen. Der für die Fahrzeugfertigung notwendige Rohstoffbedarf soll sich so erheblich reduzieren.

Entstehen soll der Alveri Falco in Österreich, die ersten Testläufe mit einem Prototypen sind bereits für 2022 geplant. Das Fahrzeug will man in ein eigenes Abo-Modell integrieren, es soll monatlich ca. 490 Euro kosten, der Kaufpreis soll bei rund 49.900 Euro liegen.

Alveri Future Mobility Day

Motto der Alveri-Masterminds Ehsan und Jakob Zadmard: österreichische Projekt- und Produktionspartner finden. Im Rahmen des Future Mobility Day 2021 präsentiert Alveri das rein elektrische Fahrzeugkonzept Falco.

