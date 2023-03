am – ALLMOBILITY Magazin jetzt auch auf Krone TV

Was 1987 als regionales Printmedium an den Start ging, feiert heute im Jahr 2023 eine weitere Premiere in der digitalen Welt des Bewegtbild. Nach dem Start 2022 mit einer eigenen Sendung auf OE 24 folgt nun im Wochentakt ein neuer Sendeplatz. Ein nächster logischer Schritt also in der Verlagsgeschichte von Media Service und dem am – ALLMOBILITY Magazin, jeden Montag zur Primetime um 20.10 Uhr. Weitere Schritte sind in Vorbereitung.

Zurück zur neuen Sendung: Über welche Themen werden wir berichten? Dem Namen des Magazin angepasst werden wir unseren Themenbereich stark ausweiten und so neben unserer gelebten individuellen Automobilwelt auch Themen aus dem Umfeld aufgreifen. So gesehen zum Beispiel auch über Themen aus der automotiven Wirtschaft, Reisen oder den öffentlichen Verkehr, sofern er eine echte K0mplementärlösung zum Individualverkehr ist.

