AMG SL 43 Motor auch in der C-Klasse

Mercedes-AMG setzt den Motor des AMG SL 43 künftig auch in der C-Klasse ein. Die Verkaufsfreigabe für den C 43 4-Matic erfolgt in Kürze. Im AMG C 43 leistet der 2,0-Liter-Benziner mit elektrischem Turbolader 300 kW/408 PS.

Und damit etwas mehr als im SL 43. Er verfügt in bestimmten Fahrsituationen kurzzeitig über einen zusätzlichen Boost von 10 kW/14 PS aus dem Riemen-Starter-Generator. Das maximale Drehmoment beträgt 500 Newtonmeter.

Die Limousine beschleunigt in 4,6 Sekunden auf 100 km/h. Der Kombi braucht eine Spur länger. Die Höchstgeschwindigkeit ist in beiden Modellen bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Durch Hinzu buchen des optionalen AMG Driver’s Package lässt sie sich auf 265 km/h anheben. Der Mercedes-AMG C 43 verfügt über ein Neungang-Doppelkupplungsgetriebe und eine serienmäßige Hinterachslenkung. Der permanente Allradantrieb ist heckbetont (69 Prozent) ausgelegt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp