AMG – Vierzylinder-Turbo mit 421 PS

Mercedes-AMG hat den serienstärksten Vierzylinder-Turbo (M 139) der Welt entwickelt. Das 2,0-Liter-Aggregat mobilisiert 320 kW/421 PS und übertrifft den Vorgänger um 30 kW/40 PS. Das maximale Drehmoment stieg von 475 auf jetzt bis zu 500 Newtonmeter. Mit einer Literleistung von bis zu 155 kW/211 PS liegt der Hochleistungsmotor noch vor vielen renommierten Supersportwagen-Antrieben.

Der Vierzylinder wird in zwei Leistungsstufen in die Kompaktmodelle von Mercedes-AMG einziehen. Mit 421 PS als S-Modell und mit 285 kW/387 PS in der Basisvariante. Der Maximalwert von 500 Newtonmetern steht zwischen 5.000 und 5.250 U/min zur Verfügung. Die Basisversion kommt auf 480 Nm bei 4.750 bis 5.000 U/min. AMG verspricht eine Saugmotor-ähnliche Kraftentfaltung für ein emotionales Fahrerlebnis. Der M 139 erreicht seine Maximaldrehzahl bei 7.200 U/min.

