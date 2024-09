Andrea Crespi neuer Vizepräsident bei Hyundai Motor Europe

Hyundai hat die Ernennung von Andrea Crespi zum neuen Vice President Sales & Service an Ihrem europäischen Hauptsitz in Offenbach bekannt gegeben. „Andrea Crespi hat während seiner Zeit bei der Hyundai Motor Company Italy einen wichtigen Beitrag geleistet. Ich freue mich darauf, dass er seine neue Führungsrolle bei Hyundai Motor Europe antritt und erwarte eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die das weitere Wachstum von Hyundai auf dem gesamten Kontinent vorantreiben wird.“, so Michael Cole, Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe.

Crespi ist seit dem 1. September 2022 Präsident der Hyundai Motor Company Italy, nachdem er mehr als neun Jahre als Geschäftsführer tätig war. Während seiner Zeit bei HMCI spielte er eine entscheidende Rolle beim Auftritt und der Etablierung der Marke Hyundai auf dem italienischen Markt.

„Ich bin Hyundai Motor Europe dankbar für diese neue Chance. Ich werde mich darauf konzentrieren, das nachhaltige Wachstum der innovativen und nachhaltigen Mobilitätslösungen von Hyundai in ganz Europa sicherzustellen. Um diese Ziele zu erreichen, freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit meinem zukünftigen Team.“

so Andrea Crespi, Vice President of Sales & Service bei Hyundai Motor Europe

Crespi übernimmt die Aufgaben von Ulrich Mechau, der im Februar 2024 zum Präsident & CEO von Hyundai Motor Deutschland ernannt wurde.

