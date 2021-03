Andreas Aigner – Comeback im Škoda Fabia

Andreas Aigner startet sein Comeback im Škoda Fabia. Im Jahr 2006 gab er im Škoda Fabia WRC sein Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft. Zwei Jahre später konnte Andi in der seriennahen Produktionswagen Klasse den Weltmeistertitel feiern. 2013 folgte ein Europameister-Titel in der PWRC-Klasse. Seit 2014 startete der Obersteirer nur noch bei ausgesuchten Rallyes in Österreich und Umgebung. Zuletzt war Andi 2019 im Rahmen der Santa Domenica Rallye-Show im Škoda Fabia Rally2 am Start. Dort konnte er nach zwei Jahren Abwesenheit im Fabia gegen 12 Gegner in Rally2 Fahrzeugen eine SP-Bestzeit für unser Team Speedlife-Knobi.at einfahren. – Im Ziel fehlten Andi nach zwei Jahren ohne Rallye lediglich 7 Sekunden auf den Sieger.

2021 – Das Comeback von Andreas Aigner im Škoda Fabia

15 Jahre nach dem Start im WRC-Fabia möchte Andreas Aigner für zumindest eine Rallye in den Škoda Fabia zurückkehren. Unterstützen wir Andi gemeinsam dabei. Viele Rallye-Fans werden den Auftritt mit großem Interesse verfolgen. Alle Projekt-Partner profitieren von der Aufmerksamkeit und Begeisterung. Die generiert das Team Speedlife-Knobi.at gemeinsam mit Andreas Aigner und Co-Piloten Jürgen Rausch im Rahmen des Rallye-Einsatzes. Und bei einem Event im Sommer/Herbst 2021.

Sponsoring & Incentive

Nutzen sie den Rallye-Auftritt als Sponsoring-Plattform und den Event als außergewöhnliche Incentive-Option für Ihr Unternehmen. Der Spaß soll im Rahmen der Veranstaltungen auch nicht zu kurz kommen. Nach der langen Corona-Phase stellen die Veranstaltungen eine angenehme Abwechslung dar. Das Event findet in Abstimmung mit der die aktuellen Corona-Situation statt. Voraussichtlich im September 2021.

EVENT 1 – Meet & Greet | Das Comeback von Andreas Aigner im Škoda Fabia bei einer Rallye. Welche Rallye, das gibt Andreas nach finaler Abstimmung mit seinen Partnern bekannt.

EVENT 2 – Gravel Day mit Andi Aigner | Genieße als Co-Pilot oder Pilot den Rally2-Fabia gemeinsam mit dem Weltmeister. Termin: Sommer/Herbst 2021 (Termin folgt – Videovorschau hier: https://www.youtube.com/watch?v=0QlRQz3zr0s )

Sponsor-Package

Für Sponsoren gibt es ab € 2.000.- interessante Sponsoring-Pakete. Im Rahmen des Events kann man bereits ab € 800.- dabei sein. Und in einem seriennahen Auto einen Turn (etwa 20 Minuten) fahren. Außerdem steht einen Run im Rally2-Fabia am Beifahrersitz von Andi am Programm.

Bei Interesse freut sich Andreas Aigner über eine Kontaktaufnahme unter info@andreasaigner.at – Andi sendet allen Interessenten gerne persönlich detaillierte Informationen über die Events und die angebotenen Sponsor-Pakete zu.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp