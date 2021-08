APP für Trackdays, Fahrevents, Testtage

Für Motorsportbegeisterte gibt es jetzt die App die über Trackdays, Fahrevents und Testtage informiert. Mit der weltweit ersten Smartphone-App rund um die Buchung und Verwaltung von Trackdays, Fahrevents und Testtagen baut Circuit Booking den Service für motorsportbegeisterte Kunden weiter aus. Seit Herbst 2020 bietet das Unternehmen konkrete Angebote für Privatkunden, die mit ihren Autos oder Motorrädern auf der Rennstrecke unterwegs sind.

Gegründet wurde circuit-booking.com vor rund zehn Jahren von den Motorsportexperten Sebastian Herke (ehemals Head of Formula BMW) und Dr. Carsten Tilke (Tilke Architects & Engineers). Als internationaler digitaler B2B-Marktplatz rund um Rennstrecken. Aufgrund der großen Nachfrage im B2C-Bereich sind auf der Circuit-Booking-Website und in der App künftig die Angebote für motorsportbegeisterte Endkunden gebündelt. Das B2B-Geschäft läuft vollintegriert, aber unter dem separaten Markenauftritt „Circuit Business“ weiter.

Komfort und Service

Bei der Angebotsauswahl, Buchung und Buchungsverwaltung von Trackdays und Trainings auf der Rennstrecke setzt Circuit Booking erneut Branchenstandards und sorgt mit der App für Trackdays, Fahrevents und Testtage für mehr Komfort und Servicequalität. Dabei geht deren Funktionsumfang weit über den eigentlichen Buchungsprozess hinaus.

So kann die jeweils ausgewählte On-Track-Experience mit wenigen Klicks gebucht werden. Ohne sich beim jeweiligen Veranstalter immer wieder neu registrieren zu müssen. Das individuelle Profil wird vom Nutzer zentral verwaltet. Inklusive aller buchungsrelevanten Daten. Dabei können Nutzer Fahrzeuge zu ihrer virtuellen Garage hinzufügen. Wobei man aktuell bereits aus 66.000 Fahrzeugen wählen kann. Gleichzeitig ermöglichen es Website und App, veranstalterspezifische Zusatzleistungen wie Boxenstellplätze, Catering, individuelles Coaching oder das Hinzufügen von Zweitfahrern bzw. Co-Piloten zu buchen. Die Bezahlung erfolgt sicher per Kreditkarte, Google Pay oder Apple Pay. Ohne Umwege direkt an den jeweiligen Veranstalter. Buchungs- oder Kreditkartengebühren fallen nicht an.

Begleitend zum Buchungsvorgang ermöglicht das System jederzeit einen papierlosen Zugriff auf die bereits getätigten Buchungen, Änderungen bzw. Stornierungen. Und das Empfangen von Pushnachrichten, etwa vom Veranstalter oder den Chat mit dem Kundenservice. Die App ist unter dem Namen Circuit Booking kostenlos im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp