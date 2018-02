Aral und Total erkennen ihre Tankkarten gegenseitig an

Aral und Total erkennen ihre Tankkarten gegenseitig an. BP mit der Marke Aral und Total haben die gegenseitige Anerkennung ihrer jeweiligen Tankkarten in Europa vereinbart. Die Übereinkunft tritt schrittweise im Laufe des Jahres in Kraft. Total wird zukünftig die Karten von Aral und BP an den eigenen Tankstellen in Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen und Deutschland akzeptieren. Im Gegenzug kann die Total-Tankkarte an Aral- und BP-Stationen in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden, der Schweiz und Polen eingesetzt werden. Für Nutzer bedeutet dies eine Akzeptanz an jeweils rund 4.000 zusätzlichen Tankstellen.