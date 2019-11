ARBÖ – 36. Automobilpreis mit VW Dominanz

Der 36. Große Österreichische Automobilpreis wurde wieder verliehen.

Heuer standen 36 Fahrzeuge zur Wahl, die zwischen November 2018 und Oktober 2019 auf dem Markt gebracht wurden. Die hochkarätige Jury konnte in drei Kategorien Fahrzeuge auf die ersten drei Plätze wählen.

Kategorie Start

In der Startkategorie, Fahrzeuge bis 20.000 €, sind meist Kleinwagen, die sich zur Wahl stellen. Der T-Cross konnte sich als kleiner SUV durchsetzen. Silber bekam ein zweiter kleiner SUV, der Škoda Kamiq und Bronze wurde an den Opel Corsa übergeben.

Kategorie Medium

In der seit Jahren am stärksten besetzten Kategorie, heuer mit 21 Fahrzeugen ist die Vielfalt groß. Die Kategorie zeichnet sich durch einen Grundpreis zwischen 20.001 – 50.000 € aus. Den dritten Platz ergatterte sich der Range Rover Evoque, Platz Zwei sicherte sich der Volvo S60 und das oberste Stockerl erklomm der Audi Q3.

Kategorie Premium

Auch in dieser Kategorie (Fahrzeuge über 50.001 €) ist der VW-Konzern auf dem Stockerl. Den dritten Platz sicherte sich der Mercedes EQC, vor ihm war nur noch der Porsche 911 auf dem zweiten Platz und als Gewinner der Audi e-tron.

Umweltpreis

Der Elektroantrieb spielte auch beim Umweltpreis eine große Rolle. Neben den drei Kategorien, in denen alle Neuerscheinungen startberechtigt sind, vergibt eine ARBÖ-interne Jury jedes Jahr auch den Umweltpreis. Heuer freut sich die Österreichischen Post AG über die Auszeichnung. Als verantwortungsvolles heimisches Unternehmen trägt die Post mit ihren nachhaltigen Maßnahmen maßgeblich zur Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes bei. So wird unter anderem seit 2011 eine CO2-neutrale Zustellung von Briefen, Paketen, Werbesendungen und Zeitschriften für Kunden in ganz Österreich garantiert – und das ohne zusätzliche Kosten und vom TÜV Austria geprüft. Mit mittlerweile 1.600 Fahrzeugen verfügt die Post über den größten E-Fuhrpark des Landes, mit eigenen Photovoltaikanlagen erzeugt das Unternehmen grünen Strom für ihre Flotte. Bis Ende 2019 wird der Fuhrpark auf knapp 2000 Fahrzeuge anwachsen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp