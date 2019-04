ARBÖ und mo2drive kooperieren

ARBÖ und der Scooter-Sharinganbieter mo2drive kooperieren in Wien. Künftig zieren 50 der insgesamt 200 Roller der Marken Vespa, Sym und NIU das Branding der ARBÖ-Fahrsicherheit. Dadurch zeigt man die Zusammenarbeit auch in der Öffentlichkeit wirksam. „Mit dieser Kooperation treten wir als nachhaltiger und moderner Mobilitätsdienstleister auf. Wir kommen damit dem Wunsch unserer Mitglieder nach schneller, umweltfreundlicher, rasch verfügbarer Individualmobilität nach“. So Günther Schweizer, Geschäftsführer der ARBÖ-Fahrsicherheit Wien. Auch für die mo2drive-Geschäftsführer Thomas Strohmaier und Viktor Malinowski ist die Kooperation mit dem ARBÖ ein wichtiger Schritt. „Die beiden Unternehmen passen sehr gut zusammen. Beide sehen sich als Mobilitätsdienstleister. Deshalb ist es ein logischer Schritt, dass wir mit der ARBÖ-Fahrsicherheit gemeinsame Sache machen“, so die beiden unisono.

Zuckerl für ARBÖ-Mitglieder

Das Service steht künftig natürlich allen zur Verfügung. Für ARBÖ-Mitglieder gibt es allerdings ein besonderes Zuckerl. Sie ersparen sich die Registrierungsgebühr in der Höhe von 19 Euro. Darüber hinaus gibt es bis Ende Mai noch 15 Gratis-Fahrminuten oben drauf. Voraussetzung zur Nutzung der 50ccm-Scooter und der E-Zweiräder: ein gültiger Führerschein A, bzw. B. Wer die flotteren 125er-Scooter fahren möchte braucht einen A-Schein. Respektive einen im B-Schein eingetragenen Code 111. Der berechtigt zur Nutzung dieser Fahrzeuge.

Die Registrierung erfolgt in wenigen Schritten über eine eigene App oder auf der Website, die über www.arboe.at/mo2drive erreichbar ist. Nach der einmaligen Registrierung kann man schon ein Zweirad suchen, starten und fahren. Das Geschäftsgebiet umfasst die Bezirke 1 und 3 bis 9. Außerdem weite Teile der Bezirke 2 und 20. Auch in bestimmten Grätzeln im 11., 12., 15. bis 19., 21. und 22. Bezirk kann man das Sharingangebot nutzen.

