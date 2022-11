ARC – Herbst Rallye Dobersberg Saisonfinale

Viele offene Entscheidungen standen vor dem Saisonfinale, der ARC Herbst Rallye Dobersberg noch aus. In den einzelnen Gruppen und Wertungsklassen. Eben dort haben die einzelnen Teams mit starken Leistungen die Wertungen finalisiert.

ART

Die Wertungsgruppe ART sicherte sich bei der ARC Herbst Rallye in Dobersberg Peter Eibisberger vor Daniel Mayer und Martin Rossgatterer. In der Wertungsklasse ART2 blieb Markus Kroneder siegreich. Das Jahrespodium der ART Gesamtwertung lautet somit Rossgatterer vor Kroneder und Daniel Mayer.

ARC Historic

In der historischen ARC Wertung standen bereits vor dem Finale Lukas und Helmut Schindelegger als Jahressieger fest. Daher war der technisch bedingte Ausfall im Waldviertel zu verschmerzen.

Nachdem auch der danach in der ARC historic führende Ford Escort MKII von Andreas Hulak kurz vor der Rallye technisch w.o. geben musste, erbte Michael Kogler im MKI den Sieg der historischen ARC Wertung der Herbst Rallye. In der historischen Jahreswertung ergibt sich damit folgendes Siegerpodest: Lukas Schindelegger siegt überlegen vor Martin Gattringer und Andreas Hulak.

ARC Junioren

Die Juniorenwertung sowohl im Rahmen der ARC Herbst Rallye Dobersberg als auch in der Gesamtwertung geht an Christoph Zellhofer. Die beiden weiteren Plätze des Jahrespodium gehen an Daniel Mayer und Lukas Dirnberger.

ARP

Die Wertungsklasse ARP wurde im Waldviertel eine sichere Beute des Mazda 2 Proto Piloten Markus Stockinger. Stockinger unterbrach damit auch kurzfristig das Österreich-Deutschland-Duell zwischen Christoph Zellhofer und Florian Auer. Die ARP Jahreswertung bleibt aber in Österreich, Zellhofer setzte sich hier knapp vor Auer durch, auf Rang drei landete Thomas Kuselbauer.

Alle Preisträger in den verschiedensten Gruppen und Klassen der Austrian Rallye Challenge 2022 findet man auf der Website der ARC .

ARC Gesamt

Mit dem Gesamtsieg der ARC beim Saisonfinale Herbst Rallye Dobersberg fixierte Gerald Bachler (großes Foto oben) auch den ersten Platz der Jahresgesamtwertung. Die weiteren Podiumsplätze belegten im Waldviertel Ricardo Holzer vor Gerd Koschier. Ein vierter Platz reichte Thomas Regner um in der Jahresgesamtwertung der ARC den zweiten Platz zu erreichen. Die konstant gute Leistung während der ganzen Saison beschert Lukas Dirnberger den 3. Gesamtplatz in der ARC-Jahreswertung.

Jahressiegerehrung im Blaufränkischland

Die ARC Jahressiegerehrung findet am 10.12.2022 in 7311 Neckenmarkt im Gasthof zur Traube statt. Alle ARC eingeschriebenen Fahrer, Beifahrer und Teams sind eingeladen, zusätzliche Tickets für Freunde, Helfer, Sponsoren können erworben werden! Näheres auch dazu auf der Website der ARC . Voranmeldung unbedingt erforderlich!

Kooperation mit der Sonnentherme Lutzmannburg

Die Sonnentherme Lutzmannsburg gewährt jeden Teilnehmer an der Siegerehrung an diesem Wochenende 20% Ermäßigung auf den Tageseintritt! Die Therme ist nur 20 Minuten vom Gasthof zur Traube entfernt. Anmeldung und Info unter fahrervertreter@rallye-challenge.at

