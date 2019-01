Arctic Rally Finnland – Walter Mayer bester Österreicher

Bei der Arctic Rally Finnland wurde Walter Mayer bester Österreicher und drittbester Nicht-Skandinavier in der Gesamtwertung. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk für den Rallye-Veteranen, der am 10. Februar seinen 71. Geburtstag feiert!

Die schwierigste Teilnahme

Und der Altmeister brachte mit seinem Co-Piloten Jürgen Heigl seinen Citroen DS3 R5 nach zwei anstrengenden Tagen bei minus 40 Grad ins Ziel nach Rovaniemi. Ausbeute? Gesamtrang 35 unter 110 Teilnehmern (darunter auch Mercedes Formel-1- Ass Valtteri Bottas auf Gesamtrang 5), bester Österreicher und drittbester Nicht-Skandinavier.

Viermal war Mayer bereits in Finnland am Start – so schwer wie diesmal war es aber noch nie. Vor allem die äußeren Bedingungen mit klirrender Kälte und viel Nebel machten den Teilnehmern arg zu schaffen. Der Niederösterreicher spielte aber seine ganze Routine aus, fuhr taktisch sehr klug – und wurde mit der Zielankunft belohnt.

O-Ton Walter Mayer

„Als wir in Finnland angekommen sind und ich die äußeren Bedingungen gesehen habe, war mein erster Gedanke – warum tust du dir das eigentlich noch an. Das hat sich dann bei der Besichtigung fortgesetzt. Schlussendlich habe ich mich an den zwei Wertungstagen durchgebissen, bin jetzt im Ziel wirklich erschöpft. Das war aber mit Sicherheit meine letzte Arctic Rally.“

