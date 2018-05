Arden AJ 24 RS: Jaguar XE auf Steroiden und mit 463PS

Dank 463 PS, Breitbau, 20“-Schmiedefelgen und einstellbarem Gewindefahrwerk weckt der Krefelder Jaguar-Spezialist die schlummernden Motorsportgene der Raubkatze.

Die Aerodynamik orientiert sich am Rennsport

Die Folge ist ein eindrucksvolles Styling mit optimiertem Luftfluss über die Fahrzeugsilhouette und zusätzlichem Abtrieb für erhöhte Kurvengeschwindigkeiten. Frontschürze, Heckschürze, Motorhaube, Heckspoiler und Seitenschweller wurden hierfür neu designed und am Jaguar verbaut. Zusätzlich verbreitert Arden die Flanken des XE an den vorderen und hinteren Radläufen und schafft dadurch Platz für Breitreifen und Gewindefahrwerk.

20 Zoll Schmiedefelgen tun den gewachsenen Anforderungen genüge

Speziell angepasst an die gewachsenen Anforderungen der Mittelklasse-Limousine ist die ultraleichte Schmiedefelge „Sportline GT“ im Format 20-Zoll montiert. Aus der dynamischen Formgebung der filigranen Speichen resultiert nicht nur eine sportlich markante Optik, sie zeichnet auch verantwortlich für eine gleichmäßige Lastenverteilung und garantiert dadurch höhere Traglasten.

Auch an der Motorleistung wird gedreht

Zum Umfang des Upgrades gehören eine Sportabgasanlage, ein neues Motormanagement sowie eine Überarbeitung des Serienkompressors. Daraus resultieren für den Motor des Jaguar XE S 3.0 V6 ca. 84 PS /62 kW an Mehrleistung und ein um 133 Nm gesteigertes Drehmoment. So stehen am Ende des Tages 463PS statt der serienmäßigen 380PS auf dem Leistungsdiagramm des XE. Das Drehmoment liegt nun bei 583 Nm statt der werksseitigen 450 Nm.

Die Innenausstattung wird ebenfalls ergänzt

Als Ergänzung zur bestehenden, werksseitig angebotenen Innenausstattung gibt es Accessoires aus edlem Aluminium. Pedalerie und Fußstütze sorgen für Motorsport-Flair und ergänzen sich perfekt mit dem bestickten Arden-Fußmattensatz. Auf Wunsch gibt es bis hin zur Komplettlederausstattung alles in handwerklicher Präzision gefertigt.

