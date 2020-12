Ari 458 – Fast 500 Kilometer Reichweite

Ari hat sein Modell Ari 458 mit fast 500 Kilometer Reichweite deutlich verbessert. Der in der Nähe Leipzigs beheimatete Kleinsttransporteranbieter bietet optional erstmals Lithium-Eisenphosphat-Akkus an. Die erhöhen die Reichweite deutlich. Je nach gewählter Amperestundenzahl sind bis zu 250 Kilometer möglich. Da der Ari 458 hat Platz für ein zweites Batteriepaket. So lässt sich die Reichweite des Ari 458 auf fast 500 Kilometer erweitern.

Der kleine Elektrotransporter ist zudem im neuen Modelljahr schnellladefähig. Das geringere Gewicht der neuen Akkus und leichtere Fahrzeugbauteile erhöhen die Nutzlast auf bis zu 650 Kilogramm.

Ab Januar stattet Ari alle Fahrzeuge mit Koffer-, Kipper- oder Pritschenaufbau aus. Auf Wunsch mit einem Staufach unter der Ladefläche. Das Modellangebot selbst erweitert man um eine Variante für Rauchfangkehrer. Der Koffer ist zweigeteilt: in einen „schwarzen“ Bereich. Zum Transport von Kehrgeräten, Rauchrohr- und Stangenbesen. Und einen „weißen“ Bereich, der mit Schubladen, Ablagen und einer Schrankeinheit ausgestattet werden kann. Der Ari 458 hat eine Leistung von 7,5 kW/10 PS und ist knapp 80 km/h schnell.

