Ari 458 Pro Camper – das kleinste Wohnmobil am Markt

Ari 458 Pro Camper – das kleinste Wohnmobil am Markt – das kleinste Wohnmobil am Markt – Schon bei unserer Fahrt mit dem 901 vor dreieinhalb Jahren schoss unserem Autor die Idee eines Wohnmobilausbaus in den Kopf: Nun bringt Ari tatsächlich einen Camper – auf Basis des 458 Pro. Um die Kosten gering zu halten, wird das Fahrzeug nur mit Wohnaufbau und der nötigen Versorgungsinfrastruktur – aber ohne Möbel geliefert.

Dafür kostet das wohl kleinste Reisemobil dann in der Grundversion auch nur 30.381 Euro. Einzige Einschränkung. Der Kofferaufbau mit Alkoven hat eine auf etwa 1,85 Meter begrenzte Stehhöhe.

Mit an Bord sind 230-Volt-Innensteckdosen, eine Solaranlage auf dem Dach, eine Zusatzbatterie für die Bordversorgung sowie eine Wasserversorgung mit Frisch- und Abwassertank. Für das Bett, eine Sitz- und Kochmöglichkeit sowie einen Tisch muss der Käufer selbst sorgen. Als Toilette empfiehlt sich beispielsweise ein Porta Potti oder ein anderes mobiles WC. Auf Wunsch rüstet Ari das kleine Wohnmobil ab Werk aber auch mit einem aufs Wesentliche reduzierten Innenausbau aus.

Das Fahrzeug ist rund 3,50 Meter lang und 1,50 Meter breit. Die Grundfläche des Aufbaus beträgt 2,8 Quadratmeter. Angetrieben wird der Ari 458 Pro Camper von einem 20 PS starken Elektromotor. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 70 km/h. Je nach Akkuvariante sind Reichweiten von bis zu 230 Kilometern am Stück möglich. Das Ari 458 Pro Campingmobil ist ab 1. Mai 2026 bestellbar.