Ari und Sono: E-Kleintransporter mit Solarpower

Der Elektrofahrzeughersteller Ari und Sono Motors bauen einen E-Kleintransporter mit Solarpower aus. Sono Motors aus München bereitet ja gerade die Serienfertigung eines E-Autos mit integrierten Solarzellen vor.

Nun realisiert man diese Idee der zusätzlichen Energiegewinnung in einer Zusammenarbeit mit dem E-Fahrzeughersteller Ari Motors aus der Nähe von Leipzig. Man hat die Solarmodule probeweise an den Ari Elektrotransporter 458 mit Kofferaufbau und 530 Kilo Nutzlast montiert.

Die an den Seitenwänden und auf dem Dach montierten dünnen Kollektoren am E-Kleintransporter mit Solarpower von Ari und Sono können bis zu 450 Watt Sonnenenergie umwandeln. Sie liefern Energie für durchschnittlich 20 Kilometer mehr Reichweite pro Tag. In den Sommermonaten für bis zu 48 Kilometer. Die Idee hat beide Unternehmen überzeugt. Die Solarintegration ist nach dem erfolgreichen Probelauf mit dem Prototyp für den Ari 458 ab 1.995 Euro netto (D) erhältlich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp