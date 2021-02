Asian Le Mans Series – Österreichischer Doppelsieg

Erfolgreicher Saisonauftakt vergangenes Wochenende bei der Asian Le Mans Series – Österreichischer Doppelsieg. Beim Start der Serie in Dubai feierte Rene Binder gemeinsam mit seinen Teamkollegen Ferdinand Habsburg und Yifei Ye in beiden Rennen den ersten gemeinsamen Sieg.

Lauf 1

„Unser Team G-Drive Racing hat uns ein starkes Auto hingestellt. Die ersten Runden waren ziemlich hektisch, aber ich habe nichts riskiert. Ich bin mein eigenes Rennen gefahren. Unseren Konkurrenten passierten derweil entscheidende Fehler. Yifei und Ferdinand haben dann das ihre dazu beitragen, um diesen überlegenen Sieg zu sichern“, resümierte Rene Binder nach dem Rennen.

Im ersten Rennen half außerdem eine günstig fallende Full Course Yellow. Die konnte G-Drive Racing zu einem Stopp nutzen. Die Gegner hatten schon vorher gestoppt und schauten in die Röhre.

Lauf 2

Im zweiten Rennen feierte das G-Drive Racing Team dann einen Doppelsieg mit beiden Autos. Hinter Binder/Habsburg/Ye platzierte sich #25 mit John Falb, Franco Colapinto und Rui Pinto de Andrade. „Wir sind im Qualifying mit beiden Autos in die erste Reihe gefahren. Was schon einmal ein perfekter Start gewesen ist. Von da an ging es nur noch darum, keine Fehler zu machen“, kommentiert Ferdinand Habsburg und ergänzte: „Rene ist das Rennen gestartet und hat einen Superjob gemacht. Er hat das Auto jeweils in Führung übergeben. Yifei und ich mussten dann nur noch den Sieg nach Hause bringen. Kein einziger Fehler in beiden Rennen“. Die Basis für das Ergebnis des Auftakts der Asian Le Mans Series – Österreichischer Doppelsieg!

