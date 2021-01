Aston Martin DBX in luftiger Höh´

Sieht man nicht alle Tage – einen Aston Martin DBX in luftiger Höh´. Dazu lieferte die Frey Holding/British Luxury Cars einen beeindruckenden Stunt wie seinerzeit in James Bond-Manier wo man auch einen Aston Martin DBX in luftige Höhhen brachte.

Diesmal auf den 30 M eter hohen Autotower an der Südautobahn bei Inzersdorf. So nutzt man – weithin sichtbar – eine der attraktivsten Werbeflächen Österreichs. Hunderttausende Pendler fahren täglich daran vorbei. Seit 2007 gibt es den Autotower. Die Plattform rotiert permanent. Und sie ist in der Nacht hell erleuchtet. Prädestiniert für ein ganz besonderes Auto wie den Aston Martin DBX. Den ersten SUV von Aston.

Der knapp über fünf Meter lange DBX ist 1,68 Meter hoch und wiegt 2.245 kg. Angetrieben wird er von einem 4-l-V8-Biturbo, den Mercedes-AMG liefert. Die Leistung liegt bei 550 PS (Zylinderabschaltung!). Auf 100 km/h beschleunigt der DBX in 4,5 Sekunden. Die Spitze beträgt 291 km/h. „Der DBX ist der erste „Full-Size“-Fünfsitzer in der 106-jährigen Geschichte von Aston Martin. Und ein alltagstauglicher Aston“, so Stefan Ziegelbauer, Geschäftsführer von British Luxury Cars. „Unser Team ist am Standort Wien Arsenal für unsere Kunden da und freut sich, im neuen Jahr die Produktneuheiten rund um den neuen Aston Martin DBX zu präsentieren“.

