Aston Martin – Limitierte James-Bond-Modelle

Mit dem neuen James Bond „Keine Zeit zu sterben“ bringt Aston Martin zwei exklusive Sondermodelle auf den Markt.

Insgesamt treten vier legendäre Aston-Martin-Sportwagen im neuen James Bond in Aktion. Das Kultauto DB5, der klassische Aston Martin V8, der DBS Superleggera, der jüngste Super-GT der Marke, und der Aston Martin Valhalla, der kommende Mittelmotor-Supersportwagen des Herstellers. Gestaltet und gefertigt wurden die beiden neuen Sondermodelle von „Q by Aston Martin“. Diese Maßanfertigungs-Abteilung der britischen Luxusmarke bietet Individualisierungsservices.

Inspiration aus den 80ern

Der Vantage 007 Edition ist inspiriert vom ursprünglichen Aston Martin V8, der sein James-Bond-Debüt 1987 in „Der Hauch des Todes“ („The Living Daylights“) feierte und auch in „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen ist. Im neuen Film entdeckt James Bond das Auto in seinem persönlichen „Gefängnis“ in London. Das 007-Sondermodell zeigt charakteristische Styling-Elemente wie einen Gitter-Kühlergrill mit Chromeinfassung, der auf die Optik des klassischen Aston Martin V8 verweist. Zu den weiteren Details gehört ein Diffusor, der durch eine unterbrochene gelbe Linie akzentuiert wird, die an die Warnstreifen auf den Raketen des Filmautos angelehnt ist. Als Hinweis auf die „winterfeste“ Limousine in „Der Hauch des Todes“ sind für den Vantage 007 Edition sogar ein Skiträger und Ski-Sets in limitierter Auflage verfügbar. Deren Gestaltung ist durch den Bond-Klassiker inspiriert.

Das Sondermodell ist in der authentischen Außenfarbe Cumberland Grey lackiert. Innen präsentiert es sich mit schwarzem Leder und dunklem Chrom sowie bei den Schaltgetriebeversionen mit einem 007-Logo auf der Mittelkonsole. Eine weitere, dezente Referenz an den Film findet sich auf den Sonnenblenden, wo die UKW-Radiofrequenz 96,60 eingestickt ist – 007-Fans wissen, dass James Bond in „Der Hauch des Todes“ unter dieser Frequenz im Autoradio den russischen Polizeifunk abhören und so entkommen konnte. Auch die Sitzbezüge mit ihren charakteristischen Längsnähten erinnern an die Sitze des V8. Hinzu kommen Carbon-Rückenlehnen mit einer weiteren Anspielung auf den Film. Die hier abgebildeten Konturen der f-Löcher eines Cellos verweisen auf die denkwürdige Verfolgungsjagd im Schnee, bei der James Bond (Timothy Dalton) und Kara Milovy (Maryam d’Abo) in einem Cellokasten flüchten.

25 Exemplare weltweit

Mit der zweiten 007 Edition wird das James-Bond-Debüt des Aston-Martin-Topmodells DBS Superleggera gefeiert. Dieses Sondermodell ist auf nur 25 Exemplare weltweit limitiert. Er hat die gleichen Spezifikationen und die gleiche respekteinflößende Straßenpräsenz wie der muskulöse DBS Superleggera, der in „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen ist. Die 725 PS des 5,2-Liter-V12-Twin-Turbomotors des DBS Superleggera entsprechen der Topposition in der aktuellen Modellpalette der Marke. Und das maximale Drehmoment von 900 Newtonmetern ist der höchste Wert, den je ein Straßenfahrzeug von Aston Martin vorzuweisen hatte.

Der DBS Superleggera 007 Edition kostet ab 279.025 Pfund Sterling (etwas 310.000 Euro), der Vantage 007 Edition ab 161.000 Pfund Sterling (etwa 147.000). Die Auslieferungen der ab sofort bestellbaren Sondermodelle starten im ersten Quartal 2021.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp