Aston Martin: Neuer Supersportler

Bei Aston Martin kommt ein neuer Supersportler. Zumindest gibt der Valhalla Concept einen Ausblick auf die geplante Serienversion eines Supersportwagens.

Der Hybridantrieb des Concept Cars mit zwei Elektromotoren liefert 950 PS. 750 PS davon stammen vom V8-Twin-Turbo mit vier Litern Hubraum. Der ist als Mittelmotor eingebaut. Als maximales Drehmoment gibt Aston Martin 1.000 Newtonmeter an. Zum Einsatz kommt ein neues Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Mit spezifischen E-Funktionen und Schaltpaddles.

Bis zu 15 Kilometer soll die spätere Serienversion des Valhalla rein elektrisch zurücklegen können. Dabei ist die Höchstgeschwindigkeit aber auf 130 km/h begrenzt. Wer die gesamte Leistung abruft, der kann bis zu 330 km/h schnell fahren. Und in zweieinhalb Sekunden von null auf Tempo 100 sprinten. Das Gewicht gibt Aston Martin mit unter 1.550 Kilogramm an. Auch eine klare Zielvorgabe für den Nürburgring gibt es. Die Nordschleife soll der Valhalla – neuer Supersportler von Aston Martin – in unter sechseinhalb Minuten schaffen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp