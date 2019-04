Aston Martin – Open-Air und 715 PS

Der neue offene Supersportwagen von Aston Martin – der DBS Superleggera Volante – liefert Open-Air-Vergnügen und 715 PS. Angetrieben wird er vom 5,2-Liter-Twin-Turbo-V12 mit 715 PS und 900 Newtonmetern Drehmoment. So beschleunigt das Cabrio in 3,6 Sekunden auf Tempo 100. Von null auf 160 km/h in 6,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 340 km/h. Die Schaltung: eine neue Achtgang-Automatik von ZF. Executive Vice President und Chief Creative Officer, Marek Reichman: „Der DBS Superleggera zeichnet sich durch kompromisslose Leistung aus.“

„Quiet Start“ & offenes Klangerlebnis

Zum nachbarschaftsfreundlichen Start empfiehlt sich die „Quiet Start“-Funktion. Im GT-Modus grummelt der Motor subtil. In den Fahrprogrammen Sport und Sport Plus ist die Akustik dann um einiges intensiver. Eine neue, tiefer gelegte Seitenzierleiste saugt mehr Luft aus dem vorderen Radlauf an. So reduziert sich der Auftrieb.

Die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten verbessert sich. Hinter den Vorderrädern tritt die Luft durch den „Curlicue“ aus. Sie fließt seitlich gleichmäßig weiter. Der doppelte Diffusor am Heck ermöglicht eine saubere Ableitung. Der Volante wurde auf das Klangerlebnis bei offener Fahrt abgestimmt. Chief Executive Officer Dr. Andy Palmer: „Es gibt nichts auf der Welt, was mit dem Sound eines V12-Motors von Aston Martin vergleichbar ist.“

Bei geschlossenem Stoffverdeck erhöhen acht Schichten Isoliermatten den Komfort. Es öffnet in 14 Sekunden, das Schließen dauert zwei Sekunden länger. In gefaltetem Zustand ist die Dachkonstruktion nur 26 Zentimeter hoch.

Volante individuell

Es steht eine Reihe von Personalisierungsoptionen zur Wahl. So ist das Verdeck in acht verschiedenen Farben erhältlich. Der Dachhimmel kann in sechs Varianten den individualisiert werden. Und zum ersten Mal ist bei einem Volante die Fenstereinfassung mit einer Karbon-Konstruktion zu haben. Diese Design-Option kann man auch bei der Tonneau-Abdeckung und der hinteren Mittelkonsole wählen. Große gewebte Karbonteile ersetzen jene Komponenten, die einst in Leder gehüllt waren. Wobei auch eine getönte Karbonvariante erhältlich ist. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge plant Aston Martin für das dritte Quartal.

