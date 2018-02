Aston Martin – Schub für E-Mobilität durch China-Partner

Aston Martin – Schub für E-Mobilität durch China-Partner. Aston Martin weitet sein Engagement in Richtung China aus. Zum einen wird an der Tongji University ein Lehrstuhl für Design eingerichtet. Zudem werden die Briten im Bereich Elektroantriebe zukünftig mit der chinesischen Firma Sinomach Automobiles zusammenarbeiten.

Aston Martin will es nicht länger auf sich sitzen lassen, ein britischer Automobilhersteller zu sein, der allein von seiner imposanten Historie lebt. Nachdem die Zusammenarbeit mit Faraday Future wegen der anhaltenden Finanzschwierigkeiten des kurzfristigen Tesla-Jägers aufgekündigt wurde, wird Aston Martin sein Elektro-Engagement zukünftig zusammen mit dem chinesischen Konzern Sinomach Automobiles umsetzen. In den nächsten zehn Jahren will Aston Martin sein komplettes Produktportfolio elektrisieren.

Sinomach Automobiles ist eine Tochtergesellschaft der staatlichen China National Machinery Industry Corporation, die jüngst in eine Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge in Ganzhou investierte. Zwei weitere Tochtergesellschaften, Zhijun New Energy Cars und Kama Automobiles, bauen in Ganzhou zwei Werke für Elektrofahrzeuge, wo nach IHS-Angaben in drei bis fünf Jahren pro Jahr jeweils 100.000 Elektrofahrzeuge produziert werden sollen.

