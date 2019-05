Aston Martin – Special Edition

Aston Martin bringt eine auf 50 Exemplare limitierte Special Edition des DBS Superleggera. Mit der Special Edition „On Her Majesty’s Secret Service“ feiert man den ersten Auftritt eines DBS im sechsten Bond-Film vor 50 Jahren. Fahren wie James Bond. Die olivengrüne Lackierung und die Inneneinrichtung orientieren sich am Filmauto von 1969. Der 5,2-Liter-V12 mobilisiert 715 PS bei 6.500 Umdrehungen und 900 Newtonmeter Drehmoment zwischen 1.800 und 5.000 Touren. An verschiedenen Stellen findet sich der „007“-Schriftzug. Käufer können sich ihr Fahrzeug außerdem noch weiter individualisieren lassen. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge soll im vierten Quartal erfolgen. Der Preis beträgt umgerechnet rund 341.300 Euro.

