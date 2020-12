Aston Martin und die Formel 1

Historisch betrachtet, verbindet Aston Martin und die Formel 1 einiges. Nach einer Pause von 60 Jahren steigt Aston Martin wieder in die F1 ein. Der Sportwagenhersteller hat eine beachtliche Heritage im Rennsport.

Mit beeindruckenden Siegen bei großen Rennen wie in Le Mans oder am Nürburgring. Und so erinnert uns die Marke der Luxussportwagen an die Erfolge von damals.

Mit der Aussicht auf neue Erfolge in der F1-Saison 2021.

