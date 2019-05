Aston Martin Vantage – Drittes Pedal

Der Aston Martin Vantage kommt als AMR (Aston Martin Racing). Seine Besonderheit: ein drittes Pedal im Vergleich zur Standardversion. Respektive die Siebengang-Schaltung. Damit beschleunigt der 510 PS starke 4,0-Liter-V8 den Zweisitzer in vier Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt wie gehabt 315 km/h. Der Vantage AMR ist durch das neue Getriebe und die serienmäßigen Karbon-Keramik-Bremsen um 95 Kilogramm leichter.

Der Vantage AMR ist auf 200 Einheiten limitiert und in fünf Designer-Spezifikationen erhältlich. Die Auslieferung erfolgt ab dem vierten Quartal. Die letzten 59 Exemplare dagegen werden als Sonderedition hergestellt. Und zwar anlässlich des 60. Jahrestags des Triumphs von Aston Martin bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 1959. Der „Vantage 59“ zeichnet sich durch die Lackierung in Stirling Green und Lime aus. Außerdem mit einem Interieur in Dark-Knight-Leder und -Alcantara mit Lime-Streifen und -Stickerei. Kostenpunkt: knapp 210.000 Euro. Das Schaltgetriebe wird Aston Martin nach dem Ende der AMR-Produktion künftig für den Vantage optional anbieten.

