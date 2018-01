Aston Martin Vantage in Wien präsentiert – Schöne 510 PS

Aston Martin Vantage in Wien präsentiert – Schöne 510 PS. “If the DB11 is the gentleman, the Vantage is the hunter,” meinte Aston Martin Chef-Designer Miles Nurnberger bei der Erstpräsentation vergangenen November. Nun ist der neue Aston Martin Vantage in Österreich angekommen und wurde einer prominenten Gästeschar in Wien präsentiert.

„BLC – British Luxury Cars“-Geschäftsführerin Anja Frey-Winkelbauer meinte begeistert: „Der Vantage verkörpert die ganze Schönheit unserer leistungsstarken Sportwagenmodelle. Er besticht durch sein Design, seine Leistung und seine Perfektion.“

Ob Rennstrecke, kurvenreiche Landstraße oder alltäglicher Berufsverkehr: Der Vantage ist ein Aston Martin der ein intensives Fahrerlebnis bietet. Optik und Technik sind komplett neu.

Optisch orientiert sich der Vantage stark am DB10, von dem Aston Martin nur zehn Exemplare für den James Bond-Film „Spectre“ gebaut hat. Die Front wird vom breiten, weit nach unten reichendem Grill im „Haifisch“-Look geprägt. Dazu: kleine Voll-LED-Scheinwerfer und die Wölbung in der Motorhaube, die Platz für das potente Triebwerk schafft.

Die Silhouette überzeugt mit stimmigen Proportionen, langer Motorhaube, einem weit hinten angeordneten Greenhouse, großen Rädern und einem kurzen Heck. Die ausgestellten Radkästen sorgen für einen stämmigen Auftritt. In der Schürze: ein markanter Diffusor und eine Sportabgasanlage mit zwei weit außen angeordneten Endrohren.

Als Antrieb kommt wie im DB11 V8 der von AMG zugelieferte 4,0 Liter-Achtzylinder Biturbo mit 510 PS zum Einsatz. In Kombination mit 685 Nm Drehmoment, Heckantrieb und Achtgang-Automatik ergibt das atemberaubende Fahrleistungen. Der Vantage V8 absolviert den Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden, dem Vortrieb wird erst bei 314 km/h ein Ende gesetzt. Da der Motor sehr niedrig und so weit hinten wie möglich eingebaut ist, ist ein erstklassiges Handling gegeben. Mit an Bord: eine großzügig ausgelegte dynamische Stabilitätskontrolle und – erstmals bei Aston Martin – auch Torque Vectoring. Das elektronische Hinterachsdifferenzial verteilt das Drehmoment so, dass der Vantage auch aus engen Kurven heraus optimal beschleunigt. Zudem kann der Fahrer den Sportwagen mittel Fahrmodi auf seine Bedürfnisse abstimmen.