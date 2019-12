Audi A3 Last Edition

Die aktuelle Version des Audi A3 Cabrios fährt demnächst zum letzten Mal im Stammwerk Gyor vom Band. Österreichische Kunden haben die Möglichkeit, sich eines der letzten 25 für Österreich gefertigten Fahrzeuge zu sichern.

Neben der Exklusivität verfügt die Audi A3 Cabriolet Last Edition über ein umfangreiches Ausstattungspaket: Ab Werk ist das Fahrzeug bereits mit S line Exterieurpaket, 18 Zoll Leichtmetallrädern, dem Komfortpaket inkl. Mittelarmlehne, Komfortklimaautomatik, Sitzheizung, Licht & Regensensor und vielem mehr erhältlich. Die kostenlose Metallic-Lackierung lässt Kunden zwischen zahlreichen Farben frei wählen. Audi typisch sind bereits Xenon plus Hauptscheinwerfer, aber auch ein umfangreiches Infotainmentsystem MMI Radio plus in Serie. Für individuelle Wünsche hält Audi zusätzliche Optionen bereit.

Ein drehmomentfreudiger Turbobenziner mit 150 PS und einer 7-Gang S tronic sorgt für Fahrspaß. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt das Cabriolet nur 8,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 222 km/h. Beim Thema Effizienz sorgt das COD-System (Cylinder on demand) dafür, dass im Teillast-Bereich zwei der insgesamt vier Zylinder abgeschaltet werden. Trotz zusätzlicher Versteifungen wiegt das A3 Cabriolet lediglich 1.500 kg.

Das vollautomatische Verdeck lässt sich auch während der Fahrt, beispielsweise im Stadtverkehr, bei bis zu 50 km/h öffnen und schließen. Optional kann es durch das Akustikverdeck ersetzt werden, welches durch seine spezielle Konstruktion Frequenzen im Bereich bis 500 Hertz filtert. Präzise gefertigte Nähte und Stoßstellen reduzieren hochfrequente Geräusche weitgehend.

Die Audi A3 Cabriolet Last Edition ist ab 31.990,– Euro erhältlich. Zusätzlich kann der Porsche Bank Bonus und der Porsche Versicherungsbonus kombiniert werden, wodurch sich der Preis um 1.500,– Euro verringert. Der Preisvorteil beträgt 16.500,– Euro gegenüber der bisher serienmäßigen Ausstattung.

