Audi A6 330 PS ABT Power für den TDI

Audi A6 330 PS ABT Power für den TDI. Im vergangenen Jahr betrat der neue Audi A6 die Bühne. Der 3.0 TDI, der serienmäßig 286 PS (210 kW) leistet, lässt diese begehrenswerten Fahrzeuge zu den „drei Muskeltieren“ werden. Mit Ausnahme des geplanten Touareg V8 TDI ist das Aggregat der stärkste Selbstzünder im Programm und für dynamisch orientierte Langstreckenfahrer die perfekte Wahl. Mit der Leistungssteigerung ABT Power, die auf dem Zusatzsteuergerät ABT Engine Control (AEC) basiert, ist sogar noch mehr Performance möglich: Einheitlich werden 330 PS (243 kW) erreicht. Das Drehmoment der beiden Audis steigt parallel von 620 auf 670 Nm.

ABT Tuning mit Konfigurator

ABT Sportsline macht Audi A6, A7 und VW Touareg jedoch nicht nur schneller, sondern lässt sie auch noch dynamischer aussehen. Für alle hält das Programm des weltgrößten Veredlers zum Beispiel ein spannendes Felgenprogramm für Fahrzeuge von VW und Audi bereit: www.abt-sportsline.de/tuning/konfigurator/. Im Konfigurator des Unternehmens gibt es jedoch noch mehr zu entdecken.

Besonders fesch putzen die Allgäuer gerade einen A6 Avant 3.0 TDI heraus. Das gletscherweiße Fahrzeug ist mit den 9,5 x 21 Zoll großen ABT FR Felgen in mystic black ausgerüstet, die zugehörigen Reifen besitzen die Dimensionen 255/35 R21. Zudem ist ein umfangreiches Aero-Paket installiert: ABT Frontspoiler inklusive Lufteinlassblende in Glanzschwarz, ein ABT Heckschürzenset mit ebenso gefärbtem Diffusor und mattschwarze Endrohrblenden sind die Erkennungszeichen des rasanten Kombis. Mit seinem wuchtigen Drehmoment und jeder Menge PS macht er auch auf Schweizer Autobahnen mit striktem Tempolimit viel Freude – denn das wahre Erlebnis ist hier die Beschleunigung. Tempo 100 sind beispielsweise in nur 5,5 Sekunden erreicht und damit zwei Zehntel früher als bei der Serienversion. Denselben Vorsprung gibt es auch beim Audi A7 zu verzeichnen. Ebenfalls um zwei Zehntel wird der VW Touareg schneller: Er sprintet nun in 5,9 statt in 6,1 Sekunden aus dem Stand auf Landstraßentempo.

