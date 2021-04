Audi A6 e-Tron Concept – Kein A6-Ersatz

Audi stellt klar: Der gerade präsentierte A6 e-Tron Concept kommt zwar in zwei Jahren in ähnlicher Form auf den Markt, er ist aber kein A6-Ersatz des aktuellen Modells. Denn noch ist längst nicht klar, ob sich die Elektromobilität durchsetzen wird. Auch Audi weiß, dass die Ladeinfrastruktur überall stark zu wünschen übrig lässt. Und die A6-Kundschaft will lange Distanzen in möglichst kurzer Zeit zurücklegen. Die 4,96 Meter lange Fastback-Limousine will man ab 2023 anbieten. Als zweites Audi-Modell auf der gemeinsam mit Porsche entwickelten PPE-Architektur. Vorher wird ein SUV namens Q6 e-Tron auf den Markt kommen.

Stilistisch eher ein A7 Sportback

Die scharf gezeichnete Karosserie des Audi A6 e-Tron Concept ist völlig eigenständig, also kein A6-Ersatz. Und sie teilt auch keine Bleche mit dem regulären A6. Der stilistische Ansatz ähnelt eher dem A7 Sportback. Die voluminöse 100-kWh-Batterie soll für über 700 Kilometer Reichweite gut sein. Allerdings nach dem sehr optimistischen WLTP-Zyklus. Die Batterie ist geschickt untergebracht. Und so ist der A6 e-Tron Concept deutlich flacher wird als andere Elektroautos. Je nach Ladezustand der Batterie entsprechend verfügbarer Ladesäulen sollen sich in zehn Minuten bis zu 300 WLTP-Kilometer in den Akku laden lassen.

Auch mit Heckantrieb?

Er verfügt über zwei Elektromotoren. Jeweils einen an der Vorder- und Hinterachse. Damit soll der A6 e-Tron Concept eine Spitzenleistung von 476 PS/350 kW und 800 Newtonmeter Drehmoment aufbieten. Es soll auch Varianten mit reinem Heckantrieb geben. Ein ganz neuer Ansatz für Audi, ehemals ein Wegbereiter für Frontantriebs-Konzepte. Selbst die schwächsten Varianten sollen den Sprint von 0 auf 100 km/h in unter sieben Sekunden absolvieren. Ein Wert, den aktuell auch der leistungsschwächste Benziner A6 45 TFSI erreicht. Über die Spitzengeschwindigkeit des kommenden Elektro-A6 schweigt sich Audi noch aus.

Außerdem spricht Audi über ein leistungstarkes Spitzenmodell. Das soll in weniger als vier Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Es könnte als RS-Modell auf den Markt kommen. Der Audi A6 e-Tron soll zunächst in Ingolstadt produziert werden. Später dürfte er auch in China vom Band laufen. Der Vergleich mit dem weiter gebauten A6 konventioneller Bauart dürfte Audi Aufschluss über die Käuferpräferenzen in der Premiumklasse geben.

