Audi A8 – Noch mehr Dynamik für das Flaggschiff

Audi A8 – Noch mehr Dynamik für das Flaggschiff. Hochwertig, progressiv und sportlich – der neue Audi A8 ist stilprägend für die ganze Marke. Wer die Dynamik seiner Luxuslimousine zusätzlich hervorheben möchte, kann ab Ende Januar auf ein erweitertes Ausstattungsangebot zugreifen. Das Sport-Exterieurpaket und die Sportsitze betonen die starke Präsenz des A8.

Mit dem Sport-Exterieurpaket erhält der Audi A8 exklusiv eine Aluminium-Spange unter dem breiten, aufrechtstehenden Singleframe. Sie lässt den A8 noch kraftvoller wirken. Klare Konturen fassen die Lufteinlässe ein, Wabengitter und ein vertikaler Steg gliedern ihr Inneres. Die Seitenschweller verlaufen zu den Rädern hin etwas breiter – ein deutlicher Hinweis auf den serienmäßigen quattro-Antrieb im Audi A8. Der neu gezeichnete hintere Stoßfänger integriert einen Rautengitter-Einsatz und einen deutlich abgesetzten Diffusor. An den Flanken und am Heck setzt eine Aluminiumleiste das Design des Frontsplitters fort und schließt die Karosserie nach unten ab. Kunden in Österreich können das Sport-Exterieurpaket ab Marktstart Ende Jänner für den Audi A8 50 TDI bestellen. Exklusiv wird damit auch die Außenfarbe Daytonagrau für die Luxuslimousine eingeführt.

Im Innenraum kann man ebenfalls ab Ende Januar weitere Akzente setzen: Die neuen Sportsitze bieten erstmals im Audi A8 optisch integrierte und weiterhin elektrisch höhenverstellbare Kopfstützen. Zugleich übernehmen sie die technischen Highlights der Komfort-Individualkontursitze samt der pneumatischen Einstellung von Sitz- und Lehnenwangen. Letztere sind etwa 15 Millimeter stärker profiliert. Zu den weiteren Vorzügen gehören die Klimatisierungs- und Massagefunktion sowie die Komfort-Mittelarmlehne vorn. Der besondere Qualitätsanspruch des Flaggschiffs zeigt sich beim neuen Sportsitz eindrucksvoll an einer Rautensteppung mit quadratischer Perforation und geprägten S-Logos im oberen Bereich der Lehne. Bei den Bezügen können die Kunden zwischen den Top-Lederqualitäten Valcona und Unikat wählen. Die Sportsitze sind für alle Motorisierungen und beide Karosserievarianten bestellbar.

Der neue Audi A8 und der A8 L sind seit Ende November erhältlich. Der Grundpreis für die Limousine mit normalem Radstand beträgt 101.200 Euro, der A8 L startet bei 105.130 Euro.