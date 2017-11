Audi – ab 2021 werden zwei E-SUV in Ingolstadt gebaut

Audi – ab 2021 werden zwei E-SUV in Ingolstadt gebaut. Vorstand und Betriebsrat von Audi haben sich auf eine Verlängerung der Beschäftigungsgarantie für die gesamte Belegschaft bis Ende 2025 geeinigt. Dazu soll auch die Produktion von zwei rein elektrisch angetriebenen SUV ab 2021 beitragen. Sie werden in Ingolstadt gebaut. Das kündigten Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler und Betriebsratschef Peter Mosch auf der letzten Betriebsversammlung des Jahres an.