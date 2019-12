Audi – Co2-Einsparpotenzial identifiziert

Audi identifiziert CO 2 -Einsparpotenzial von 1,2 Tonnen pro Fahrzeug.

Die konsequente Elektrifizierung der Fahrzeugflotte führt dazu, dass ein großer Teil der CO 2 -Emissionen nicht mehr am Auspuff entsteht, sondern in der Lieferkette und in vorgelagerten Produktionsprozessen. Audi entwickelt deshalb gemeinsam mit seinen Zulieferern Maßnahmen zur CO 2 -Einsparung, die bereits während dieser Entstehungsphase greifen. Im Fokus des 2018 gestarteten „CO 2 -Programms“ stehen die in der Herstellung besonders energieintensiven Werkstoffe Aluminium, Stahl sowie Bestandteile von Batterien.

In 30 Workshops mit Zulieferern entstanden bisher 50 Maßnahmen die CO 2 Einsparpotenziale aufzeigen. Die Umsetzung der Maßnahmen will Audi mit den Zulieferern für kommende Aufträge vereinbaren. Bis 2025 sollen sie vollständig wirksam sein. Weitere Workshops zur Identifizierung zusätzlicher Potenziale sind 2020 geplant.

