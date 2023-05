Audi: electric mountainbike powered by Fantic

Das Audi electric mountainbike powered by Fantic hat Audi in Zusammenarbeit mit Fantic auf Basis derer potentesten E-Mountainbikes mit neuem Design entwickelt. Rechtzeitig zum Start der neuen Radsaison bringt Audi das neue electric mountainbike zu den Audi Händlern. Mit einem Blick auf die Komponenten und die Leistungsdaten präsentiert Audi zusammen mit dem italienischen Unternehmen ein leistungsstarkes E-Mountainbike. Eine perfekte Möglichkeit für alle Audi-Fans, auch am Wochenende vollelektrisch auf zwei Rädern mit den Vier Ringen unterwegs zu sein.

Das Audi electric mountainbike wurde Ende Jänner erstmals vorgestellt. Die Spezifikation hat man gegenüber bekannten Modellen von Fantic verändert. Das Bike überzeugt durch seine Performance sowie seine progressive Technik. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auf unterschiedlichem Terrain reichen vom Tourenbiken über Endurofahrten bis hin zu Downhilltrails. Hinsichtlich der Federung sind vorne und hinten Komponenten von Öhlins verbaut. Angetrieben wird das Modell vom Brose Drive S-MAG Motor mit 90 Nm. Der schiebt leise aber vehement an und ermöglicht so problemlos das Überwinden von Hindernissen und Anstiegen. Das e-MTB fasziniert außerdem durch sein markantes, vom Rallye-Fahrzeug Audi RS Q e-tron inspiriertes Design.

Audi electric mountainbike – Spezifika

Für herausfordernde Situationen ist das Audi electric mountainbike mit einer Vollfederung mit einem Federweg von 180 mm und breiten Reifen mit grobem Profil ausgestattet. Die Technik der Scheibenbremsanlage stammt aus dem Motorradrennsport, der Rahmen ist in Aluminium-Teilcarbon-Leichtbauweise gefertigt. Die Integra Batterie von Fantic kann man einfach aus dem Rahmen herausnehmen und laden. Sie liefert mit 720 Wh genügend Kapazität, um auf langen Touren durchzuhalten. Dabei erfolgt die Bedienung des Antriebssystems mit dem kompakten Brose Allround 4 LED-Display, das clean und minimalistisch daherkommt.

Dem Motor ist eine SRAM GX Eagle AXS 12-Gang-Schaltung angegliedert, die für eine große Übersetzungsbandbreite von 520 % sorgt. Und so ein Erklimmen auch steilster Anstiege unterstützt. Die elektronische Schaltung lässt die Gänge dabei sauber und präzise einlegen, sodass man sich auf das Fahren konzentrieren kann. Während der Fahrt stehen die vier Assistenzmodi ECO, TOUR, SPORT und BOOST zur Auswahl. Die definieren die Stärke der elektrischen Antriebsunterstützung.

Für das Bremsen sorgt eine Braking IN.CA.S Bremsanlage, die auf große Bremsscheiben wirkt. Vorne kommt eine 220 mm-Bremsscheibe zum Einsatz, während hinten eine Variante mit einem Durchmesser von 203 mm verbaut ist. Außerdem bringt das Bike eine absenkbare Sattelstütze und ergonomische Kontaktpunkte mit. Da es sich abseits unbefestigter Wege ebenfalls optimal im urbanen Straßenverkehr nutzen lässt, ist es ein echter Allrounder.

Ausgestellt ist das Audi electric mountainbike powered by Fantic aktuell im Audi House of Progress in Wien, Kärntner Straße 26 und in ausgewählten Audi Schauräumen Österreichs.

Technische Daten

Rahmen Aluminium/Teilcarbon in den Größen

S (Körpergröße 158-168 cm),

M (Körpergröße 169-178 cm) und

L (Körpergröße 179-188cm)

Motor Brose S-MAG 36 Volt, 250 W, 90 Nm

Batterie Fantic Integra, Lithium 36 Volt, 720 Wh

Gabel Öhlins RXF38 M.2 29, travel 180 mm

Dämpfer Öhlins TTX 22M T205x65, Feder

Schalthebel SRAM GX Eagle AXS E-click

Schaltwerk SRAM GX Eagle 12V Single Click

Bremsen IN.CA.S, 220 mm Scheibe/203 mm Scheibe v/h

Sattelstütze Dropper Post 30,9 100mm/125 mm CAVO INT

Display Brose Allround 4

Vorbau Renthal INTEGRA 45mm-35

Laufräder Mavic E-XM

Preis 8.900 Euro

