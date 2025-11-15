Audi F1 R26 Concept – Präzision und Entwicklungsansatz

Audi F1 R26 Concept – Präzision und Entwicklungsansatz – Mit dem R26 Concept zeigt Audi nicht nur ein Design-Statement, sondern vor allem die technische Philosophie hinter dem Formel-1-Einstieg 2026. Die größte Herausforderung: das neue Reglement, das den Anteil elektrischer Energie drastisch erhöht und das gesamte Fahrzeuglayout neu definiert.

Im Zentrum steht die in Neuburg entwickelte Power Unit, bestehend aus einem 1,6-Liter-V6-Turbomotor und einer stark vergrößerten MGU-K. Diese liefert ab 2026 nahezu dieselbe Leistung wie der Verbrenner. Ein Entwicklungsingenieur beschreibt den Ansatz so: „Wir mussten den Hybridstrang komplett neu denken – nicht als Zusatzsystem, sondern als tragende Komponente des Gesamtfahrzeugs.“

Thermomanagement & Energiespeicher

Besonders anspruchsvoll war das Thermomanagement. Die MGU-K erzeugt enorme Hitze, weshalb Audi eine neuartige Kombination aus flüssigkeitsgekühltem Energiespeicher, eng geführten Carbon-Kühlkanälen und einem variablen Wärmemanagement entwickelt hat. „Die Balance zwischen Batterietemperatur und Turbolader-Effizienz ist kritischer denn je – ein Grad entscheidet über Performance oder Leistungsverlust“, heißt es aus dem Entwicklungsteam.

Auch die Aerodynamik des R26 Concept folgt einer klaren technischen Logik: größerer Luftwiderstand ist tabu, da das neue Hybridreglement höhere Rekuperationsleistungen im Fahrbetrieb erfordert. Die Ingenieure sprechen von einer „Energie-Aerodynamik“. Die Karosserieflächen sind geometrisch klar aufgebaut, um gezielt Luftströme für Kühlung, Abtrieb und Energierückgewinnung zu nutzen. Statt klassischer Winglets setzt Audi verstärkt auf integrierte Kanäle in der Seitenkastenstruktur.

Audi F1 R26 Concept Chassis & Struktur

Das Chassis entsteht in Hinwil, wo ein neuer Strukturverbund aus Carbon und Titan getestet wird. Er wurde so ausgelegt, dass die zentrale Batterieeinheit möglichst tief und crashsicher im Monocoque integriert ist. „Die Architektur musste um die Energiezelle herum konstruiert werden – nicht umgekehrt“, erklärt ein Fahrwerksentwickler.

Auch Software spielt eine zentrale Rolle. Die Energiesteuerung koordiniert Verbrenner, MGU-K und Batterie mit einer hohen Anzahl an Prädiktionsmodellen. „Die Software ist unser zweiter Fahrer – ohne sie ist das Reglement 2026 nicht beherrschbar“, fasst ein Systemingenieur zusammen.

Der Audi F1 R26 Concept zeigt, wohin Audis Entwicklung geht: ein hochintegriertes Hybridfahrzeug, bei dem Energiefluss, Effizienz und leichtgewichtige Struktur die Grundlage bilden. Für Audi ist das Projekt mehr als Motorsport – es ist ein Technologietreiber für kommende Serienfahrzeuge.

Datencheck Audi R26 Concept

Power-Unit

Verbrenner: 1,6-l-V6-Turbo, 15.000 U/min, rund 400–450 PS

MGU-K: bis zu ~350 kW Rekuperations- und Abgabeleistung

Energiezelle: neu entwickelte Lithium-Hybridbatterie mit hochbelastbaren Pouch-Zellen

Besonderheit: MGU-K und Batterie bilden eine tragende strukturelle Einheit im vorderen Monocoque-Bereich

Ziel: nahezu 50 % elektrische Gesamtleistung – Kernanforderung des F1-Reglements 2026

Thermomanagement

Flüssigkeitsgekühlter Energiespeicher mit segmentierten Kühlkreisläufen

Turbolader mit „Heat Shield Architecture“ zur Reduktion der Wärmeeinwirkung auf das Batteriegehäuse

Aerodynamisch integrierte Einlasskanäle in Seitenkästen und Airbox

Variable Wärmetauscher: elektronisch gesteuerte Bypass-Kanäle zur Anpassung an Strecken- und Wetterbedingungen

Aerodynamik

Energy-Flow-Aero“: Luftführung primär auf Kühlung und Energierückgewinnung abgestimmt

Reduzierte Winglets, stattdessen strukturintegrierte Aero-Kanäle in Seitenkasten und Unterboden

Neuer Unterboden mit breiteren Diffusorkanälen für stabileren Low-Drag-Downforce

Fokus: geringer Luftwiderstand zur Maximierung der Rekuperation auf Geraden

Chassis & Struktur

Monocoque: Carbonfaserverbund mit titanverstärkten Lastpfaden

Energiespeicher zentral und tief im Monocoque, crashoptimiert und als tragendes Element eingebunden

Vorderachse mit ultrakompakter Push-Rod-Kinematik zur Schaffung zusätzlicher Batterievolumina

Hinterachse modular ausgelegt für PU-Wartung und schnelle Setup-Änderungen

Elektronik & Software

Multi-Layer-Energiesteuerung (ML-ECM) zur Prognose von Rekuperation, Abgabe und Temperatur

Hochfrequente Datenfusion aus Sensoren im Batteriegehäuse, MGU-K und Turbolader

Adaptive Kontrollsoftware für Rennsituationen (Traffic-Predict, Boost-Strategy, Cooling-Control)

Materialien

Sichtcarbon mit hochtemperaturfesten Harzsystemen

Sandgestrahltes Titan für Crashstruktur und MGU-K-Gehäuse

Thermisch isolierende Keramikschichten im Turboladerbereich