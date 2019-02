Audi – in Genf nur mit E-Mobilen

Audi ist heuer in Genf nur mit E-Mobilen präsent. Man setzt damit die E-Offensive systematisch und flächendeckend fort. Audi zeigt vier reine E-Mobile. Außerdem sind vier neue Plug-In-Hybridversionen als Weltpremiere zu sehen. Und der voll-elektrische Formel-E-Rennwagen Audi e-tron FE05 zu sehen.

E-Quartett

Den ersten Vertreter des neuen E-Quartetts, den Audi e-tron, liefert Audi bereits in Kürze an die Kunden aus. Sein Coupé-Pendant, den Audi e-tron Sportback, stellt das Unternehmen als Serienversion noch heuer vor. In China präsentiert man in wenigen Wochen mit dem Audi Q2 L e-tron ein weiteres E-Automobil präsentiert. 2020 folgen dann zwei weitere Serien-Debütanten, der Audi e-tron GT und der Audi Q4 e-tron.

Plug-In

Dazu kommt noch 2019 eine umfassende Plug-In-Offensive der Marke. Neu im Angebot sind Hybridversionen der volumenstarken Baureihen Audi A6, A7, A8 und Q5. Auch sie geben ihr Publikumsdebüt auf dem Genfer Automobilsalon.

