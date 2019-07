Audi mit drei 80er-Motorsportlern in Goodwood

Audi kommt heuer mit drei 80er-Motorsportlern zum Festival of Speed in Goodwood (4.–7.7.2019). Die drei geschichtsträchtigen Automobilen: ein Audi Rallye Quattro A2, den Rallye-Ass Stig Blomqvist pilotiert. Der fünffache Le-Mans-Sieger Frank Biela sitzt am Steuer des Audi 200 Quattro TransAm. Und der dreifache Le-Mans-Sieger Benoit Tréluyer gibt im Audi 90 Quattro IMSA-GTO Gas.

Der Rallye-Quattro mit dem langen Radstand war eine Weiterentwicklung des Vorjahres-Autos. Mit dem Hannu Mikkola Weltmeister wurde. Die Saison 1984 eröffnete Audi mit einem Paukenschlag. Man landete bei der Rallye Monte Carlo einen Dreifachsieg. Der neu zu Audi Sport gestoßene Walter Röhrl triumphierte bei seinem ersten Einsatz. Die Saison prägte aber der Schwede Stig Blomqvist. Audi wurde außerdem Markenweltmeister. In Goodwood nimmt Blomqvist genau in dem Auto Platz, mit dem er 1984 in Monte Carlo gestartet war und dort Zweiter wurde.

Frank Biela hat auf Audi die 24 Stunden von Le Mans fünfmal gewonnen. Benoit Tréluyer dreimal. Beide kommen als Gäste von Audi Tradition nach Goodwood. Ihre beiden Rennautos stehen für den Aufbruch Audis in die USA. Nachdem man sich aus der Rallye zurückgezogen hatte, wendete sich Audi den Rundstreckenrennen in Nordamerika zu.

1988 starteten die Audi 200 Quattro in der TransAm-Serie und waren dort nicht zu schlagen. Gleich zum Debüt gewann man die Markenwertung. Im Folgejahr meldete Audi zur IMSA-GTO-Serie mit einem Audi 90 Quattro. Hans-Joachim Stuck war der herausragende Fahrer. Siebenmal stand er ganz oben auf dem Podest. Weil man die beiden Auftaktrennen verpasst hatte, reichte es aber für Stuck und die Marke nicht zum Gesamtsieg.

