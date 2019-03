Audi – Mit über 610 PS in die DTM

Audi fährt mit über 610 PS in die neue DTM-Saison. Man setzt ab dieser Saison in der DTM einen neuen Turbomotor ein. Er ersetzt den alten V8-Sauger. Der 2,0-Liter-Vierzylinder des Audi RS 5 DTM leistet mehr als 610 PS. Mittels „Push-to-pass“-Funktion können die Fahrer kurzfristig 30 zusätzliche PS abrufen. Premiere: am 4. Mai auf dem Hockenheimring.

Der kompakte Vierzylinder mit Benzindirekteinspritzung wiegt 85 Kilogramm. Fast halb so viel wie der vorherige über 100 PS schwächere V8. Dadurch sinkt das Leergewicht des Audi RS 5 DTM auf unter 1.000 Kilogramm. Das Leistungsgewicht steigt auf rund 1,6 Kilogramm pro PS.

Die Schaltdrehzahl liegt bei 9.500 Umdrehungen. Ein DTM-Motor muss wie bisher eine komplette Saison halten. Die Laufleistung ist deshalb auf rund 6.000 Kilometer ausgelegt. Gefahren wird in der DTM mit serienmäßigem Tankstellenkraftstoff Super Plus. Das Aggregat ist auch für den Einsatz alternativer Kraftstoffe (E-Fuel) ausgelegt.

