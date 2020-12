Audi Motorsport – Neuaufstellung

Zu einer Neuaufstellung kommt es bei Audi Motorsport. Mit Anfang Dezember übernahm Julius Seebach die Verantwortung für die internationalen Motorsportaktivitäten des Unternehmens. Zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. „Ich bin davon überzeugt, dass Julius Seebach im Rahmen der Neuausrichtung des Motorsports der richtige Mann ist“, so Markus Duesmann. Er ist Vorsitzender des Vorstands und Vorstand für Technische Entwicklung der Audi AG.

Dieter Gass widmet sich zukünftig neuen Aufgaben. Er war fast zehn Jahre in leitenden Positionen bei Audi Sport tätig. Und von 2017 bis 2020 als Audi-Motorsportchef für den sportlichen Erfolg mitverantwortlich. Auch der erfolgreiche Einstieg in die Formel E geht auf das Konto von Dieter Gass.

Nach dem Abschluss des Studiums TH Darmstadt sammelte Gass seine erste berufliche Erfahrung bei Audi. Von November 1994 bis März 2001 war er als Techniker und Renningenieur für Audi Sport tätig. Von 2001 bis 2011 wirkte Gass in leitenden Funktionen mit. Bei den Formel-1-Projekten von Toyota und Lotus. Ehe er Anfang 2012 zur Audi AG zurückkehrte.

In der Position als Leiter Renneinsatz war Gass maßgeblich an den Audi-Titelgewinnen in der WEC beteiligt. 2013 übernahm Gass als Leiter DTM bei Audi die Verantwortung für die Tourenwagenserie. 2017 folgte er Wolfgang Ullrich auf der Position des Audi-Motorsportchefs nach. Gass zur Neuaufstellung bei Audi Motorsport: „Ich bin davon überzeugt, dass Audi Sport auch in der neuen Aufstellung erfolgreich sein wird.“

