Audi Q4 e-tron – das nächste E-Auto

Einen Ausblick auf das nächste E-Auto gibt Audi mit dem Audi Q4 e-tron concept. In Genf präsentierte man das Concept Car. Zwei Elektromotoren mit zusammen 225 kW/306 PS Systemleistung treiben den Allradler an. Den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft der Q4 in 6,3 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 180 km/h. Ein großformatiger Akku nimmt erstreckt sich zwischen den Achsen nahezu über die gesamte Fläche im Unterbodenbereich.

Ein Quattro

Im Audi Q4 e-tron concept findet man die Performance-Version des E-Antriebs. Je ein E-Motor treibt die Vorder- und Hinterachse an – der Q4 ist ein Quattro. Ohne mechanische Verbindung zwischen den Achsen. Eine elektronische Steuerung sorgt für die optimale Koordination der Momentenverteilung. Der Akku speichert 82 Kilowattstunden, Nach dem WLTP-Standard entspricht das einer Reichweite von mehr als 450 Kilometern. Geladen wird der Akku mit maximal 125 Kilowatt. So dauert es kaum mehr als 30 Minuten, um 80 Prozent der Gesamtkapazität zu erreichen.

Viel Platz

Der Q4 e-tron concept positioniert sich mit seinen Abmessungen im oberen Drittel der Kompaktklasse. Mit 4,59 Metern Länge, 1,90 Metern Breite und 1,61 Metern Höhe. Er bietet viel Raum, vor allem Beinfreiheit vorne und besonders im Fond. Hinter dem Lenkrad befindet sich das Virtual Cockpit-Display mit den Anzeigeelementen für Geschwindigkeit, Ladezustand und Navigation. Neu ist das großformatige Head-up-Display mit Augmented Reality-Funktion.

Verantwortlich für den sportlichen Charakter ist die tiefe, zentrale Einbaulage der Antriebskomponenten. Das Gewicht des Batteriesystems beträgt 510 Kilogramm. Damit liegt der Schwerpunkt des Audi Q4 e-tron concept auf Limousinen-Niveau. Die Achslastverteilung ist mit annähernd 50:50 perfekt austariert.

