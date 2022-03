Audi Q4 e-Tron: Kürzere Ladezeiten

Eine große 82-kWh-Batterie sorgt jetzt beim Audi Q4 e-Tron für kürzere Ladezeiten. In allen neuen Q4 e-Tron. Die Ladezeit reduziert sich dank bis zu 135 kW je nach Modell auf 29 bis 36 Minuten für das Laden von fünf bis 80 Prozent. Audi connect integriert außerdem künftig Amazon Alexa. Im Infotainment ergänzt das bislang größte Display das Angebot. Das optionale MMI-Touchdisplay hat eine Größe von 11,6 Zoll und ist Bestandteil der Pakete MMI pro und MMI plus. Im Vorfeld lassen sich jetzt über die „My Audi“-App geplante Routen ans Fahrzeug übermitteln. Der e-Tron-Routenplaner integriert automatisch Ladestopps anhand der aktuellen Verkehrssituation und des kundenindividuellen Verbrauchs. Neu zur Verfügung steht für den Audi Q4 e-Tron auch das Optikpaket Schwarz plus. Mit entsprechend akzentuierten Teilen wie Kühlergrill, Markenzeichen, Zierleisten und Stoßfängern.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp