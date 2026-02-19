Audi RS 5 – Endlich wieder ein starker Verbrenner

Audi RS 5 – Endlich wieder ein starker Verbrenner – Nachdem sich die Aufmerksamkeit in den letzten Jahre vor allem auf die E-Mobilität richtete, haben die Performance-Experten von Audi Sport gute Nachrichten für die klassische Klientel. Denn jetzt zeigen die Neckarsulmer den neuen RS5, und zwar sowohl als Limousine als auch in der Avant-Version. Unter der breiten Front steckt ein 2,9-Liter-V6 mit 510 PS, der von zwei Turboladern zwangsbeatmet wird. Dazu kommt ein Elektromotor, der die Systemleistung auf 639 PS hebt.

Der V6-Biturbo ist ein alter Bekannter, wurde jedoch für den Einsatz im neuen RS 5 weiterentwickelt, um unter anderem den neuesten Abgasvorschriften zu genügen. Der Elektromotor sorgt für das scharfe Antreten beim kleinsten Drucks aufs Gaspedal, das Hinterachsantrieb mit elektromechanischer Drehmomentverteilung sorgt für blitzschnelle Reaktionen auf Fahrer-Input und Fahrbahnzustand. Ergebnis soll ein neutrales, extrem agiles Fahrverhalten sein.

Fahrwerk & mit 2-Ventil Dämpfer

Das modellspezifische Sportfahrwerk verfügt über Zweiventil-Dämpfer, die Verzögerung erfolgt über Stahl- oder optionale Keramikbremsen; die

Radgröße liegt bei 20 oder 21 Zoll. Und während der neue RS 5 im Standardtrim bei bescheidenen 250 km/h abregelt – einem Tempo, das der reguläre A5 schon in seiner 204-PS-Variante annähernd erreicht -, so lässt sich die Abregelschwelle in Verbindung mit dem optionalen Sportpaket auf immerhin 285 km/h steigern. Der Klang ist übrigens sehr sportlich abgestimmt, erinnert je nach Fahrzustand an Rennfahrzeuge.

Der neue Audi RS5 tritt in große Fußstapfen: Er ersetzt nicht nur den bisherigen RS 5 Sportback, sondern auch den RS4 Avant, der in seiner ersten Ausführung schon 1999 vorgestellt wurde, damals noch mit V8-Saugmotor.

Preise gibt es aktuell noch keine. Sie werden mit Markteinführung Mitte des Jahres bekannt gegeben. On Top hat Audi ihm eine Breitbau-Karosserie sowie zwei mittig platzierte, ovale Auspuff-Endrohre spendiert. Mit rund 80 Kilometern E-Reichweite qualifiziert er sich auch für den täglichen Weg zur Arbeit und zurück.