Audi – Sauber ist F1-Partner

Das Team von Sauber ist der F1-Partner von Audi für den Einstieg in die Formel 1. Der Schweizer Rennstall tritt ab 2026 als Werksteam der Ingolstädter an. Audi plant, einen Anteil an Sauber zu übernehmen.

Während die Antriebseinheit (Power Unit) im Motorsport-Kompetenzzentrum von Audi in Neuburg an der Donau entsteht, soll Sauber am Standort in Hinwil/Schweiz das Einsatzfahrzeug entwickeln und bauen. Als F1-Partner von Audi ist Sauber auch für die Planung und Durchführung der Renneinsätze zuständig. (aum)

